“Todo mundo que eu conheço, perdeu o celular. Os próprios ambulantes chegavam e falavam pra tomar cuidado, porque os assaltos na Abelardo Bueno foram constantes. Lá dentro da Cidade do Rock você não vê segurança, só aqueles que cuidam do patrimônio do evento, não das pessoas. A organização do evento não tá nem aí... Até sanduíche estragado eles ofereceram pra gente.”



O desabafo absurdo que essa coluna traz é de um policial que trabalhou no Rock in Rio no último fim de semana... E mostra a quantidade de problemas que ninguém vê diante dos shows nos palcos do evento.



Falta de alimentação adequada, resistência em deixar a polícia trabalhar nas áreas internas do evento... Enquanto isso, relatos e mais relatos de gente que foi até à Cidade do Rock e foi esculachada por vagabundo que age na tranquilidade, porque tem certeza que não vai ser pego. Alguns só foram pegos por muita insistência das equipes!



“Teve gente com a doleira furtada. E a gente só controla isso com segurança. Mas não deixam a gente fazer o nosso trabalho”, afirma o policial.



O evento virou literalmente uma exposição de convidados VIPs e patrocinador... Só pra engajamento da marca! Mas quem paga o ingresso é que se ferra! Inacreditável… Esse sim, paga a conta. Porque corre risco no gramado, sem que o evento tome qualquer atitude!



É muita sacanagem... O ingresso é uma fortuna e só se dá bem quem vai de VIP? Não, segurança é o básico, principalmente onde se paga caro pra caramba como é no Rock in Rio!



O festival tem por obrigação deixar as autoridades fazerem seu trabalho! Isso é covardia... Desanima até o policial que tá ali pra trabalhar... Se tiver alguma ocorrência, com certeza ele nem vai querer ir, porque sabe que não vai dar em nada. É enxugar gelo!



“A gente literalmente comeu o pão que o diabo amassou, aliás, nem comeu, porque nem pão tinha”, finaliza o policial indignado, com toda a razão.



Se o primeiro fim de semana foi assim, eu nem quero ver o próximo. Amanhã começa tudo de novo... Salve-se quem puder. A quantidade de estrelas é grande, mas não ofusca o problema não!



3,2,1... É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Hahaha... Sim, eu já começo esse texto rindo do tal “relatório pré-colapso” que a CPI dos trens da Alerj apontou nesses dias. Ahhh, gente! Me poupe! O povo já sabe que esse colapso existe e não é de agora...

O povo sente todos os dias na pele o que é pegar um trem da Supervia. Não existe prestação de serviço... Tudo que o relatório apontou, como falta de segurança, lixo, falta de manutenção, essa jornalista aqui, assim como tantos outros, já denuncia há um tempão!



O caos não vem de agora, é reflexo de anos e anos de descaso de um governo para o outro e principalmente da concessionária, aquela que eu sempre chamo de Superfria!



A CPI dos trens é séria, válida, mas até o momento não mostrou a que veio. Novidade zero. O povo não precisa que ninguém aponte erro algum da Supervia, isso o passageiro já está cansado de mostrar... Só não viu até hoje quem não quis.



TÁ LAMENTÁVEL!

Mico-leão-dourado foi baleado em Saquarema - (Foto: Divulgação/ Instituto BW)

Que maldade o que fizeram com esse mico-leão-dourado em Saquarema... Atirar no bicho com uma arma de chumbinho a troco de nada?! Só mostra o quão fracassado o ser humano ficou.



Um animal em extinção, que deveria ser preservado, agora tendo que conviver com uma bala alojada na coluna, sem se mexer na parte de baixo... Não tem motivo, qualquer razão para fazer tamanha crueldade... Ainda bem que o miquinho, na verdade, miquinha (é fêmea) foi resgatada com vida. Tomara que se recupere!



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... A humanidade vai de mal a pior, e tenho dito.