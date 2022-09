Publicado 14/09/2022 06:00

A pesquisa feita pelo IPEC, que mostra que 45% das mulheres afirmam que já foram tocadas sem autorização, em público, mostram dados que, na boa, não são nada reais! Esse número só pode estar errado! Numa breve pesquisa que eu mesma fiz com amigas, colegas de profissão e outras, é unanimidade: 100% delas já foram vítimas de algum tipo de assédio ou constrangimento.



Quando falei sobre essa enquete nos meus programas de rádio, choveu de mensagem falando: “Isabele, eu já passei por isso, essa pesquisa é irreal e machista”.



É claro que muitas de nós ainda não nos sentimos a vontade, temos vergonha ou até mesmo falta coragem para assumir. E isso, infelizmente, é também culpa dessa sociedade que tudo coloca a culpa na mulher. A gente se sente culpada por algo que jamais tivemos ou teremos culpa!



É preciso falar… Botar pra fora. E principalmente saber dizer NÃO! O percentual da pesquisa pode até ser considerado alto, mas a realidade é muito, mas muito maior.



Os homens entrevistados, é claro, jamais vão dizer se cometeram algum tipo de assédio… Só 5% confirmaram. Cadê os outros 40 pontos percentuais? Já que esse é o número de mulheres que confirmam que foram assediadas.



Em outro ponto da pesquisa, foi perguntado sobre a atuação da Lei Maria da Penha. E aí sim vem o dado mais assustador: a maioria dos homens questionados afirma que acha a lei absurda, invasiva, que “em briga de marido e mulher, não se mete a colher”!



São mais de 700 mulheres mortas no Brasil só esse ano, caramba! A lei Maria da Penha é que é violenta, agressiva? Me poupe! Somos vítimas, o alvo tá na nossa cabeça o tempo inteiro! Por isso não devemos nos calar. Quanta falta de empatia e hipocrisia… Só ladeira abaixo.



3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

ONG Rio de Paz lança documentário hoje - divulgação

ONG Rio de Paz lança documentário hojedivulgação

Todo mundo que mora no Rio de Janeiro já ouviu falar da Rio de Paz, que luta há 15 anos pela defesa dos Direitos Humanos. Agora, a ONG virou um documentário, de nome “A Estética da Luta”, exibido hoje pela primeira vez a partir das 18 horas, no evento “Cine Reflexão”, ali no Ingá, em Niterói, no Solar do Jambeiro.



O filme foi feito pelo cineasta Guillermo Planel e conta com depoimentos de personalidades e autoridades da cidade. A entrega é gratuita, e o espaço tem lugar para 40 pessoas! Ainda vai rolar debate depois com Planel e o fundador da ONG, Antonio Carlos Costa.



A gente tá falando de cidadania, prestação de serviço e também cultura… Não tem como a programação ser ruim, ainda mais se tratando de uma instituição relevante e tão presente em vários momentos que é a Rio de Paz. Quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo telefone: (21) 2109-2222.



TÁ BARRACO!

E a semana começou com um bafafá danado numa creche lá de Vila Valqueire, na Zona Oeste. Uma funcionária afirma que foi agredida pela dona da escola após denunciar que a comida que estava sendo servida lá vinha com barata.

A jovem, que até então estava no seu primeiro emprego, disse que ao tentar gravar a conversa das duas, recebeu puxões de cabelo e caiu no chão. Foi uma confusão daquelas e o caso, claro, foi parar na delegacia.

O assunto bombou nas redes sociais e há alguns relatos de ex-funcionários e pais de alunos sobre o comportamento da direção. A coluna foi atrás da proprietária da creche, que nega qualquer agressão e afirma que a ex-funcionária agiu de má-fé, já que não é servida qualquer refeição para funcionários.



A diretora também afirma que foi a própria escola que chamou a polícia, para controlar a algazarra, e que desde então vem sofrendo ameaças. O caso foi registrado na 28ª DP (Praça Seca).



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É preciso investigar, ver quem está falando a verdade, e tenho dito!