16/09/2022

Com muita responsabilidade e cuidado, eu começo esse texto de hoje fazendo um alerta... Um alerta-gatilho, porque falar sobre isso mexe nas dores de muita gente. Eu tô falando do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, palavra tabu, que pouco se fala, mas muitos pedem socorro e não são atendidos...



Um dado muito forte do Ministério da Saúde mostra que a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é tirar a própria vida. A palavra é pesada, a gente até segue alguns protocolos para tocar nesse assunto em qualquer veículo, mas prestar serviço sobre esse problema é dar luz àqueles que são negligenciados.



Começando pelo bullying, que muitos acham besteira, e até dizem: “Ah, eu sobrevivi a isso, a aquilo...” Ah é? Mas e as marcas? Ah, elas ficam!



Se a gente tem acesso à informação, porque não trabalhar desde cedo nas escolas? É preciso apontar! Violência, seja física ou psicológica, causa danos irreversíveis na infância e na adolescência... Os pensamentos nessa idade são muito perigosos, e muita gente ainda acha que é frescura, que é “chilique de adolescente”, uma fase... Pode até ser, mas na maioria dos casos não é!



As mudanças da vida e da sociedade já desenvolvem jovens ansiosos, imediatistas, que veem vidas perfeitas nas redes sociais, sem que ninguém seja perfeito. Filtros do instagram até podem mascarar imperfeições mas a vida real todo mundo sabe que é outra!



É preciso buscar ajuda! Não dá pra aceitar que uma das principais causas de morte seja essa. Não se pode abafar... Tem que falar sim das coisas que matam, que ferem, que adoecem...



Ser humano tem por instinto só ajudar quando a sirene toca, mas muitos se vão em silêncio. É delicado de falar, desconfortável, mas é grito de socorro!



Acolher vidas é prevenir, acolher e levar a sério essa doença tão grave, que pode terminar da pior forma. Acenda o alerta, não deixe ser tarde demais.







PINGO NO I

Anota aí na agenda, hein! Amanhã, a partir das 18h30, vai rolar o já tradicional debate do SBT com os candidatos ao governo do Estado do Rio... Os quatro melhores colocados nas pesquisas vão debater propostas e defender aquilo que eles acreditam o que é melhor pra você, eleitor.



É mais uma oportunidade para quem vive por aqui conhecer as ideias, avaliar, e claro, tirar conclusões sobre aquele que pode decidir os futuros do estado durante os próximos quatro anos. A mediação será comigo! (Mais um motivo pra você assistir, me dá essa moral, vai?!)



Brincadeiras a parte, o debate, ainda mais nesta eleição, serve como um instrumento fundamental de informação, associado à credibilidade. O SBT-Rio conta com muitos parceiros nessa empreitada... Site Terra, Rádio Nova Brasil FM e Revista Veja estão na missão de levar todos os dados sobre o futuro político do Rio de Janeiro...Isso para aquele que é o mais interessado em tudo... O povo brasileiro, carioca!



Então, bora colocar o Pingo no I... Chegou a hora da decisão! Bora participar, porque tá só começando...



TÁ FEIO!

Tobogã sofre com assaltos - Reprodução

Já reparou que Santa Teresa voltou a ser o point dos artistas aqui na cidade, né? Pelos stories você só vê o glamour… Tem cinema, tem bar, tem hotel badalado… É um dos bairros mais lindos do Rio de Janeiro, cultural pra caramba, maravilhoso pela sua vista, mas quem mora lá sabe que a realidade é muito diferente! Um assalto atrás do outro, quase todo dia.



Quem passa pela Rua José Alencar, mais conhecida como tobogã, que pega o Catumbi e Santa Teresa, sofre direto!



“Eles agora assaltam no horário de fluxo também, não só quando tá deserto. Dois caras de preto pularam na frente do meu carro e depois fugiram por baixo do viaduto”, afirma uma motorista.



Pô, e ali tem um batalhão pertinho… Tem que voltar com a viatura que ficava ali! A gente sabe que a polícia não pode ficar parada muito tempo, tem que circular, mas o negócio tá esculhambo demais, e não é de hoje.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bandido é feito rato… Onde tem abandono, eles fazem a festa, e tenho dito!