Flagra de passageira mostra que mulheres têm seus espaços invadidos nos transportes públicos - Reprodução

Publicado 23/09/2022 06:00

A imagem é clara e é uma das reclamações que eu mais recebo pelas redes sociais… Inclusive, essa foi enviada por uma leitora indignada com a falta de respeito e de noção! A mulher, sentada no ônibus, toda encolhida, espremida mesmo, enquanto um machão sentado ao lado, com as pernas abertas, invadindo o espaço da menina.



É inacreditável, bizarro como nós mulheres somos desrespeitadas em todas as situações do dia-a-dia. Até numa simples volta pra casa. “Eu tirei a foto porque fiquei incomodada por ela. Dava pra ver que a menina estava voltando do trabalho, cansada, mas não deixou de ficar vigilante, já que o cara colou a perna na perna dela. É uma situação que deixa a gente coagida”, escreveu nossa leitora, que não quis se identificar.



É bem isso mesmo que ela disse. Pode parecer besteira pra quem não é mulher, mas é algo que incomoda muito, viola, constrange, ainda mais quando a gente sabe o tanto de casos de assédio que acontecem nos transportes públicos da cidade! É claro que no caso da foto, não tem como saber, mas essa é, sim, a realidade de muitas passageiras.



A gente não tá pedindo nada demais, apenas nosso direito de ir e vir, nossa liberdade. Respeitem o nosso espaço como mulher na sociedade, seja no busão ou em qualquer lugar! Então amigão, se você tem esse tipo de comportamento, fecha as pernas e mude! Você não está sendo o malandro, mas apenas um cara invasivo. 3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I



Enquanto o STJ ainda revê a revogação da prisão de Monique Medeiros, ela segue levando uma vida normal. Aliás, tentando né… Segundo informações, a acusada de ser cúmplice na morte do próprio filho foi até ao Detran do Bangu Shopping, sabe se lá pra que… Se foi para renovar carteira de habilitação ou de identidade. Mas é claro que não conseguiu ficar por muito tempo lá, já que foi super vaiada. Saiu na hora, correndo!



Bora colocar o Pingo no I… Ela pode até ficar solta, tentar levar a vida, ao contrário de Henry que jamais vai ter isso, por culpa de covardes como ela e aquele que não merece ser chamado de doutor… Mas ninguém vai esquecer o que eles fizeram, pode ter certeza. Onde ela for, será dessa forma. Mais um motivo para permanecer presa.



TÁ FEIO!

Doces na hora, disponíveis, mas depois, monstros sem qualquer tipo de dó ou piedade… A coluna foi procurada por uma mulher que, por questões óbvias, não vamos identificar. Ela é moradora de Realengo e está com uma dívida de mais de 70 mil reais com agiotas. “Só fui pegando o dinheiro por desespero. Fiquei desempregada, meu filho se envolveu com drogas, então tudo foi uma bola de neve”, conta ela.



Nossa leitora disse que as ameaças são quase que diárias. A cada mil reais pegos, eles cobram juros de 350 reais. Se não pagar na data estipulada, paga mais 30 reais de multa… É uma dívida que não tem fim! “Tenho muito medo do que pode acontecer comigo, meu filho e até com meus cachorros. Hoje eu trabalho como doméstica, mas com o que eu ganho não consigo pagar. Se eu vender minha casa, vou morar onde? Tô pedindo socorro, tenho medo até de chamar a polícia”.



Mas acionar a polícia é o único caminho! Tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, às vezes a necessidade leva a golpes mais difíceis. Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Fica o alerta, e tenho dito.