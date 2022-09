Urna eletrônica - Agência Brasil

Publicado 30/09/2022 06:00

Nessa sexta-feira antes da eleição, que promete ser a mais marcante dos últimos tempos, essa jornalista que vos escreve precisa falar sobre democracia… E quando a gente fala de democracia, do seu direito de escolha, uma palavra que não cabe, em qualquer hipótese, é: violência.



A gente precisa ter o compromisso, esse papel importante de sempre reforçar que não pode haver espaço para qualquer tipo de violência por causa dessa polarização. Pelo menos 9% da população ainda estão com medo de sair nas ruas para exercer o seu direito ao voto, o que é um absurdo. A divergência é válida, o lado oposto sempre existiu e é importante para fomentar o debate de políticas públicas fundamentais para mim, para você e para todos! Mas respeito é primordial.



A gente precisa de harmonia, aceitar a opinião do outro! O clima eleitoral fica acirrado nas ruas, nos bares, mas não dá pra ser passional… O negócio é ser racional.



É preciso falar de política, viver a política, mas não se violentar. Afinal, nenhum político tá brigando por você por aquilo que vale a pena: Saúde, Educação, segurança, emprego… O coletivo, poxa! Eles deveriam, mas infelizmente não fazem. A realidade é essa!



No domingo, a gente tem que retirar paixões e colocar em pauta o que é real. O Brasil precisa disso, de ódio não! Oposição não pode ser sinônimo de insegurança…



Portanto, chegou a hora… Vote com responsabilidade, desfrute do momento que pode e vai decidir os rumos da sua vida e de tantas pessoas em sua volta… Tenha atenção, vigie, analise, mas nada de agressão!



O momento é de construção! Todo mundo batalha e discute por aquilo que acredita, mesmo com visões opostas. Tenho certeza que o único sentimento que não é ao contrário, de todos nós, é a luta por um Brasil melhor. Uma boa eleição a todos! A hora é agora!



TÁ BONITO!

E ainda falando sobre eleição… O estúdio vai tá diferente, hein! Você que tá acostumado a ver o meu programa todos os dias na Tupi, vai assistir uma programação completamente diferente nesse domingão…



A Super Rádio Tupi vai estar durante todo o dia na cobertura das eleições. Na latinha, e é claro, em todas as plataformas digitais… YouTube, site e aplicativo!



A partir das cinco da tarde, eu e um timaço de comentaristas e repórteres vamos acompanhar voto a voto, o resultado da apuração para presidente, governador, senador e deputados. Isso tudo naquele telão gigante que você já acompanha.



Até a última urna apurada, a gente vai estar com você, levando informação para onde você estiver! Tá no carro, em casa? A gente tá contigo!



Te garanto que você não vai perder nada… Só não vai acompanhar se não quiser. Mas tenho certeza que não vai dar esse mole! Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Tupi Eleições 2022, segue a líder, e tenho dito!