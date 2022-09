Eleições - urna eletrônica - Reprodução

Publicado 26/09/2022 01:00

Demorou, mas chegou… Estamos na semana decisiva.

No próximo domingo, o povo vai às urnas escolher aqueles que serão nossos representantes nos próximos quatros anos…



Gostando ou não, o resultado é claro e fruto daquilo que a gente luta dia após dia: democracia e liberdade de expressão. Afinal, não há exemplo maior do que se expressar por meio do voto!

Por isso, não acredite em nada daquilo que descredibilize um sistema eleitoral sério, reconhecido por sua excelência no mundo inteiro! Tudo isso é cortina de fumaça para confundir você do objetivo real de uma eleição, que é a representatividade.

Não se iluda com salvadores da pátria, e principalmente com os candidatos “sedutores”, aqueles que te prometem mundos e fundos, mas que na realidade não fizeram nada por você e pela população.

Ainda há tempo de pesquisar! Observe, apure, questione se aquele que quer se reeleger fez algo relevante. Se aquele que quer voltar vale a pena. Se as “novidades” têm um currículo de credibilidade.

Toda escolha gera consequências únicas e exclusivas para uma só pessoa: você! O povo brasileiro.

Eleição não é FLA X FLU e político não pode ser tratado como jogador de futebol ou time para ter torcida. Ele é prestador de serviço e tem que dar satisfação ao seu maior chefe, o eleitor.



A corrida está quase na linha de chegada, então é hora de ficar esperto! Pode até ser clichê, mas o que eu vou te dizer agora é a mais pura verdade: o futuro tá na tua mão, cabe você abraçar a causa ou se lamentar mais quatro anos.

PINGO NO I

Nada de perrengue-chique, é direito de consumidora.

Eu trabalho, organizo para ver meus pais que moram a mais de mil quilômetros de distância, pago caro nos quatro trechos para passar um fim de semana e sempre acontece isso…

Mais uma vez, meu fim de semana, que era para ser apenas de matar a saudade, começou com estresse e culpa de erro de logística da empresa Azul (cito a empresa porque é sempre ela que opera em um dos trechos).

Avisei no Galeão antes de partir: “Moça, por favor, tem como colocar um aviso no sistema, caso isso seja possível?”

Toda vez que vou para Presidente Prudente minha mala é esquecida na conexão em Campinas, não foi uma, nem duas vezes!

A moça, muito simpática: “Senhora, não precisa. Não vai acontecer”.



Despachei e segui com meu filho de 10 anos para matar a saudade dos avós que não via desde julho.



Chegando em Prudente, as pessoas começaram a pegar as bagagens, o frio na barriga e a raiva já começaram a tomar conta daquilo que era apenas expectativa para chegar o mais rápido na casa dos meus pais de 84 e 86 anos.

As bagagens foram acabando, esteira vazia e lá vai eu para os bastidores da pista (por ser um aeroporto pequeno isso é possível)…



Lá, apenas umas vinte malas que já tinham sido esquecidas em Campinas de voos mais cedo.

A minha, mais uma vez perdida no meio do caminho…

Juro, dificilmente relato problemas pessoais para evitar que eu tenha direitos diferenciados, por ter acesso a tanta gente nas plataformas que me comunico. Mas impossível!



Frio absurdo no interior de São Paulo e a gente com a roupa do corpo.

“Senhora, entraremos em contato amanhã para saber ainda que vôo podemos mandar sua mala.”



Detalhe: eu sempre vou na sexta para voltar no domingo.

Relatei mais uma vez meu drama nas redes e a equipe da empresa entrou em contato.

A mala me foi entregue no sábado à tarde, menos de 24 horas para voltar ao Rio.

Mais um detalhe: quando peguei o vôo de volta para o Rio, advinha o que tinha no balcão da Azul em Presidente Prudente?!



Pessoas aguardando malas que foram esquecidas em Campinas no dia anterior!

Bora colocar o pingo no I…



Não é só uma “má sorte” de viajante às pressas, é um erro grave de logística, normalizado pela empresa há meses e com as passagens lá nas alturas.

Não falo só por mim… sabendo que, ou não levo mais bagagem, ou desisto de empresa aérea.