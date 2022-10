Publicado 19/10/2022 01:00

Quem acompanha essa coluna, sabe que aqui a conversa é diretamente com o povo, falando aquilo que esse povo precisa entender…



É um negócio tão insensato, tão absurdo a gente saber de relatos de empresas acusadas de assédio moral, além de, claro, crime eleitoral. E não é uma empresa só, são várias!



Obrigar funcionários a votarem em candidatos de interesse do patrão e ameaçar demiti-los caso o candidato não vença? Que isso?! Coronéis de volta? Tem gente que quer normalizar, mas isso é crime.



E a conversa tem que ser direta com a população… Botem uma coisa na cabeça: independentemente de quem você apóia, o voto é livre, secreto, só seu e da urna!



Isso vale para empresas e qualquer instituição, inclusive as igrejas, que a gente sabe que não são todas que compactuam com essa prática. Mas a gente tem visto… Então é bom reforçar, caso estejam esquecidas.



Inclusive, falando de igrejas, alguns pastores, aqueles que compartilham verdadeiramente o espelho de Jesus Cristo, afirmam que Jesus jamais obrigaria você, povo brasileiro, carioca, a voto algum! Até porque, pra ele, a pregação sempre foi de amor.



Então, impor a sua vontade, o seu desejo, ao outro é estar sim sendo um ditador e dominador do ódio! E isso nunca combinou com a palavra do salvador.



Uma comunidade não pertence a pessoa A ou B, mas sim a sua comunidade! Induzir ou seduzir é errado e criminoso, e deve ser investigado! Pela polícia e pela cúria.



Com todo respeito, o que a gente mais tem encontrado por aí são pessoas que oram pra fora, mas não têm nada por dentro daquilo que pregam!



Demissão ou punição divina, no momento em que você exerce o seu voto livre, numa democracia, não é compatível. Nunca será!



E qualquer ameaça deve ser denunciada! Seja ela feita pelo patrão, o padre, o pastor, o líder, o que for…

Porque, na real, eles estão se lascando para o povo… O objetivo é o projeto de poder, é o dinheiro!



É por esse caminho mesmo que você quer dar seu voto?



A gente tá falando de necessidade, de liberdade, de partilha e igualdade. Qualquer atitude contrária a isso, precisa ser deletada.



3,2,1… É VOTO NA URNA E DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Chuva caiu forte em vários pontos do estado - Reprodução

Gente, o que deu de errado? O carioca quer sol, quer ter o direito inclusive de reclamar do calor. Mas não tá rolando…

Chuva a todo tempo, e forte! Ontem em vários pontos do município e em outros, na baixada, e também em Niterói, a água desceu com força. Virou Londres e ninguém me avisou!



Ê tempos estranhos nesse Brasil! Sobrou até para a meteorologia… Povo tá mal humorado e com o bronze em falta! Não julgo, também tô nesse time.



Bora colocar o Pingo no I…



A gente espera que esse período escuro passe logo! E eu tô falando da previsão do tempo, hein.

TÁ FEIO!

A que ponto pode chegar a maldade e covardia de alguém, né? Durante o meu programa, entre tantos apelos que a gente recebe todos os dias , (mais) um me chamou muita atenção….



Era o pedido do Seu Odir Fernandes Mendes, morador do Engenho da Rainha.



Ele é cadeirante e, pasmem, teve o carregador da sua cadeira de rodas elétrica roubado, na altura do Maracanã. Um carregador, gente! Que só serve para a cadeira dele, nada além disso.



“Estava dentro de uma sacola azul, no braço da cadeira, aí pegaram. Até pensei em registrar queixa, mas não sei se vai dar certo. Como não tenho condições de comprar, resolvi pedir ajuda”, contou ele.



Ladrão pé de chinelo! Roubar um carregador de cadeira de rodas é o cúmulo da canalhice.



O carregador nem é muito caro, em torno de 400 reais, mas para as condições dele, é!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Esse é o Brasil, que não perdoa de gaiola de passarinho a cadeirante, e tenho dito!