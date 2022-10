Publicado 10/10/2022 06:00

“Eu não tenho condições de pagar neuropsicólogo para os dois. O neurologista pediu para que eles passassem nesse médico, mas no SUS não estou conseguindo”. Mais um drama de mãe desesperada para ajudar os filhos. Essa é a história da Tatiana Antunes Gomes, de São João de Meriti, mãe de uma menina de cinco anos e de um menino de três.



A filha é autista e o filho ainda não tem diagnóstico definido, ainda está em investigação… Mas cadê o suporte necessário? Essa é a tristeza de muitas mães que têm diagnósticos assim e suas lutas… Para quem tem dinheiro, já é difícil. Agora, imagina não ter… E o pior, adivinhem? Tatiana é mãe solo! Segundo ela, não tem qualquer ajuda do pai das crianças.



"Por enquanto, eu tô vivendo de auxílio social, e com a ajuda do meu pai e da minha irmã. Dei entrada no benefício LOAS , só que ainda está em analise”, conta ela.



É sempre o mesmo enredo! Mãe se virando nos 30 pra dar conta de tudo. Ainda bem que Tatiana ainda tem uma rede de apoio… O pai e a irmã. Mas nem sempre é assim, e mãe não dá conta de tudo sozinha!



Pode até parecer que sim, mas não dá. E Tatiana tá certíssima em pedir ajuda. A gente vai correr atrás pra saber como ajudar a Tatiana e os filhos. E vamos atrás do INSS também pra ver como anda o processo do benefício… Mãe nessa coluna sempre vai ter espaço!





PINGO NO I

É cada história que aparece… Só compartilhando com os leitores mesmo… Ontem, ao fazer reunião de pauta com meu produtor Igor Peres, ele disse estava dentro de um carro por aplicativo, de papo com o motorista, que, segundo ele, era muito engraçado. (Jornalista que não puxa papo, não é jornalista hahaha)



Conversa vai, conversa vem, e o motorista começou a contar os casos mais curiosos das suas corridas… O Igor contou que, essa semana, segundo o motorista, pasmem, uma passageira quis embarcar com um bode, lá em Campo Grande!



“Foi um desespero, porque meu carro não é tão grande, como eu ia levar um bode aqui dentro? Tive que recusar a corrida, não ia dar certo”, contou o motorista.



Hahahaha, a forma que ele contou foi demais! Foram várias histórias, mas uma foi sinistra: uma mãe esqueceu o filho dentro do carro! E o motorista não viu! Ele foi de Madureira até Copacabana com a criança, que estava dormindo no banco de trás.



“Fiquei doido, procurei o endereço da mãe e claro, devolvi correndo a criança! Foi um susto, mas no fim tudo acabou bem”, lembra.



Que perigo… Mas que mãe desligada das ideias, hein?! Longe de mim, julgar…



Olha, esses caras que vivem dirigindo pelas ruas do Rio merecem um prêmio! Seja taxista, motorista de aplicativo, não importa… São trabalhadores, e mais do que isso, em muitas situações, super-heróis! A gasolina tá cara, concorrência cada vez maior, o lucro tá difícil, mas as histórias, incríveis.



TÁ TUDO ROSA!

Profissionais de saúde da PM no Outubro Rosa - Divulgação

Profissionais de saúde da PM no Outubro Rosa Divulgação

E a mulherada da área da Saúde da Polícia Militar tá fardada para mandar o recado na luta contra o câncer de mama… Durante todo esse mês, as profissionais do Hospital Central da Polícia Militar e de todas as unidades, vão estar assim, vestidas de rosa!



É mais uma forma de conscientizar da importância dessa campanha tão séria que a gente já falou aqui tantas vezes. É preciso conscientizar, e principalmente, prevenir! Afinal são mais de 60 mil casos de câncer de mama por ano…



A cor é só um detalhe, mas o significado tem um valor e tanto! Parabéns para a Polícia Militar e para todas as mulheres que participam dessa campanha! Que muitas outras instituições também entrem nessa luta contra esse inimigo, infelizmente ainda tão poderoso, mas não invencível!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… A campanha é num mês só, a batalha é o ano todo, e tenho dito!