Dia de vacinação contra a Poliomielite na CMS da Heitor Beltrão, no bairro da Tijuca. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Durante esse passado recente, que jamais pode ser esquecido, que foi a pandemia, a gente falou várias vezes por aqui da importância de não negar a ciência, das vacinas, das campanhas… O brasileiro provou, sim, que confia na vacinação.

Afinal, o negacionismo mata! E quem compartilha dele, infelizmente, também tem sua parcela de culpa!

Os efeitos colaterais daqueles que se aproveitaram de uma situação tão desastrosa como aquela para negar e desinformar ainda continuam fazendo vítimas. A declaração da infectologista Luciana Bório, que fez parte do comitê americano contra a COVID-19, deixa bem explícita a necessidade desses negacionistas em provocar o caos contra qualquer vacina…



É o sentimento antivacina, que traz um risco absurdo para milhões de brasileiros e principalmente, seus filhos! A volta de doenças que a maioria da nossa população já tinha até esquecido que existiam, porque tinham sido erradicadas!



A gente já falou isso aqui uma vez, mas a situação só piora! Poliomielite, sarampo, meningite… O que é que vocês estão com a cabeça de não levar os filhos de vocês pra não vacinar?!



A campanha de pólio no Rio sempre foi um sucesso, chegando a uma atuação de 90%, mas agora conta com um pouco mais de 40%! Isso porque a campanha já foi prorrogada por várias vezes… Em todo o Brasil, essa taxa é de um pouco mais de 60%!



Que amor é esse à saúde do seu filho? Eu sou de uma época, e acredito que a maioria seja, e saiba, de que a gente chegou até aqui graças ao avanço da ciência!

O resultado de politizar e polarizar uma vacina que é um bem de todos, independentemente de candidato A ou B, é o que a gente tá vendo agora….



Crianças correm o risco de adquirirem deficiências graves ou até morrer por irresponsabilidade e ideologia barata de alguns!



É absurdo, é desinformação, é criminoso…

Hoje, nesse dia das crianças, o maior presente que você pode dar para o seu filho é garantir que ele esteja saudável. Vacinar vem anos de um trabalho de educação, amor e conscientização.

A ignorância e pessoas sujas matam. Não permita isso para sua criança. Não negligencie a vida!

PINGO NO I

Ao conversar com meu grande amigo Lier Pires, cientista político, sobre essa reta final de eleição, ele me disse algo que me chamou a atenção: a importância da gente não se isentar ao votar! Por isso, eu queria compartilhar com vocês a mensagem dele. É pra guardar para a vida, não só para esse período.

“A democracia é uma conquista. Para que hoje nós pudéssemos exercer esse direito, muitos pereceram em décadas passadas. O voto, é a principal arma contra os excessos do poder, contra o malfeito dos políticos. Para os antigos gregos, “idiota” era aquele que se recusava a participar da vida política. Por isso, todos devem exercer o direito ao voto de forma consciente, livre e responsável. O voto consciente, comprometido, exercido com amor e responsabilidade, nos integra à sociedade e nos põe no rumo do do desenvolvimento. É nossa certeza de um futuro melhor.”



Bora colocar o Pingo no I…



Falta pouco. Vote! Na hora do “vamos ver”, é você, a urna e a sua consciência… Vamos falar de trabalho! Até porque, de salvadores da pátria, a gente tá cheio!



TÁ BONITO!

Você já ouviu falar em Economia Azul? Eu confesso que não, mas é uma forma de gerar riquezas pelo mar, rios e lagoas, já muito desenvolvida na Europa, e que vai chegar aqui na cidade, por meio da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio (CAERJ), que está em parceria com Portugal.

Por isso, o diretor da CAERJ, Mário Scangarelli se prepara para lançar, junto com o SEBRAE, o livro “Economia Azul- Uma estratégia de desenvolvimento sustentável”.

Olha a novidade chegando aí! Bora ficar de olho, até pra entender qual vai ser…

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Se for pra deixar tudo azul, que seja bem-vindo, e tenho dito!