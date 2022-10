Publicado 14/10/2022 00:00

É assustador, triste, mas é a realidade… Nua e crua.

Agora "como escapar de tiroteio" virou disciplina de universidade… Pelo menos na faculdade Souza Marques, em Cascadura. Surreal!

Com a bala comendo frequentemente ali próximo, no Morro do Fubá, naquela guerra de traficantes da região, a faculdade fica no fogo cruzado.

Aí não teve jeito… Teve que fazer palestra, com profissionais treinados em proteger os alunos e funcionários dos tiroteios!

É na Ucrânia? Na Faixa de Gaza? No Oriente Médio? Não! É aqui em Cascadura! Do nosso lado. A verdade é essa, você querendo enxergar ou não, mas nós estamos numa guerra! Há muito tempo!

E aí eu pergunto: a faculdade está errada em promover esse tipo de ação? Claro que não! Ela quer proteger os seus. Mas é inacreditável… Uma instituição de ensino ter que tomar esse tipo de atitude porque vagabundo tira o sossego, o ir e vir de pessoas que só querem estudar, viver as suas vidas!

Não dá pra normalizar esse ponto que nós todos chegamos! Bala voando e o povo rezar pra nenhum inocente ser atingido.

Esse é o dia a dia de facções criminosas que trocam tiros e que muitas vezes têm o poder bélico maior que o dos policiais. É só a gente olhar armas "ponto 50" sendo apreendidas, fuzis e granadas pra cima e pra baixo…

Esse é o Rio de Janeiro que conta sim com terroristas, homens armados que pouco se preocupam com o próximo, com o morador da comunidade e quem vão atingir num possível confronto.

A gente tá num jogo muito perigoso, e infelizmente, a peça do tabuleiro pode ser você!

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Ex-deputada federal Flordelis: celular na cela - Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

E não é que Dona Flordelis não para de surpreender a gente? Agora até celular acharam na cela! Mas ela dá trabalho pra Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) hein.

Correu esse risco todo só pra manter, segundo a própria relatou para os agentes, contato com o boy… Eita que esse zap-zap devia bombar!

Mas brincadeiras à parte, a defesa dela afirma que o telefone foi usado só uma única vez. Quem garante?! E quem garante também que ela falou somente com o namorado mesmo? Ih, que esse enredo tá estranho…

Tem que investigar isso direito! Ainda mais que depois disso ela foi pra isolamento, como manda o protocolo, mas rapidinho foi tirada de lá. Tem privilégio na jogada? Ah, "problemas médicos", sei…

Toda hora a novela "Labaredas Del Fuego" ganha mais um capítulo… Ela não para!

Bora esperar o próximo episódio, já já deve chegar.

TÁ RESPONSÁVEL!

Agora, só depende do prefeito sancionar…

O projeto de lei aprovado ontem na Câmara Municipal do Rio, que pode multar aplicativos de transporte em até 50 mil reais por uma possível recusa de passageiros, seja por discriminação religiosa, racial, sexual ou política, é muito importante, ainda mais no momento de agora tão polarizado e agressivo que todo mundo tá vivendo, e que infelizmente, independentemente de quem ganhar deve continuar.

É um absurdo o número de casos de pessoas que sofrem preconceito por pensar de forma diferente da outra! Não pode acontecer e muito mais banalizar quem comete um ato desse criminoso e nojento.

Onde já se viu? Impedir alguém de entrar num carro porque tá com uma roupa diferente, pela cor de pele, por namorar alguém do mesmo sexo… Você tá prestando um serviço! E não é só por prestar serviço, mas também por preconceito.

A proposta é muito válida, responsável e eu tô na torcida para que o prefeito libere logo. Se na conversa não tá resolvendo, que faça doer no bolso!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Alô Dudu, sanciona logo, e tenho dito!