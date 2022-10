Frentista de posto de gasolina na Lagoa foi flagrado filmando mulher em banheiro - Reprodução

Frentista de posto de gasolina na Lagoa foi flagrado filmando mulher em banheiroReprodução

Publicado 17/10/2022 01:00

Eu já começo a coluna de hoje, com esse questionamento: “o que esse cara fazia com esses vídeos? Qual o objetivo dele em filmar uma mulher por um buraco no banheiro?!”



Eu tô falando do caso do frentista que foi flagrado filmando, num banheiro de um posto de gasolina na Lagoa, a dentista Laíris Aguiar, de 25 anos.



É tão nojento, asqueroso um caso como esse… Surreal imaginar que a mulher não está segura nem para fazer um simples xixi, num banheiro supostamente fechado!



A canalhice, a cara de pau de um traste como esse, e a certeza da impunidade desse país, faz ele cometer um crime com tranquilidade, sem qualquer medo ou receio do que possa acontecer… E olha que a vítima estava acompanhada do marido e de um casal de amigos!



“Ah, foi demitido por justa causa!” É pouco!



“Foi preso, mas logo liberado!” Sim, mas a culpa não é da polícia, mas da lei que vê um absurdo desse como crime de menor potencial ofensivo…



A coluna conversou com Laíris:



“É uma sensação de impotência surreal, já ele não ficou preso, mas eu quero justiça, porque com certeza eu não fui a primeira”.

Exatamente isso. Quantas vítimas esse cara já deve ter feito? Se ele não fosse pego, ele continuaria fazendo o que fez! Covarde!

Laíris ainda disse que faz questão de acompanhar todas as investigações do caso.



“Quero analisar todo o desenrolar da justiça, a perícia do celular... Nós mulheres não podemos nos calar. Que fiquem atentas a tudo e a todos”.



Vamos acompanhar o caso. Que não seja só mais um.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Nesse fim de semana, eu conversei com o Mc Maneirinho, que veio me agradecer sobre a minha fala diante do ocorrido no último dia das crianças, onde a polícia interrompeu uma festa promovida por ele na Comunidade do Serrão, em Niterói.



E eu reforço aqui: é inadmissível que um caveirão suba a favela e coloque em risco a vida de um monte de crianças que estavam por lá. Não tem que subir!



Só escancara mais esse abismo de raiva de várias crianças contra a polícia.



Quem só ganha com esse discurso de ódio é o vagabundo, que reforça o domínio da área com tudo isso.



Não é o protocolo que deve ser adquirido. Nada se resolve assim!



Ainda bem que nenhuma criança se feriu ou nada mais grave aconteceu com os pequenos!



Criminalidade não deve ser combatida com crianças no meio desse fogo-cruzado.



TÁ BONITO!

Todo mundo ficou arrasado ao ver a história da cachorrinha Zaira, abandonada dentro de uma mala, amordaçada, em Niterói… Muita maldade.



Ela ainda está em recuperação, e graças a ajuda de muita gente está cada dia melhor. Essa é a parte boa, ver a corrente do bem agindo!



Zaira já foi transferida de clínica, já consegue se alimentar, mas ainda precisa de ajuda… E é claro, que tudo tem um custo, né?



Por isso, a Danielle Paiva, que salvou a cachorrinha, criou o Instagram @labradoradamala, para quem quiser saber como ela está e claro, colaborar com recursos do tratamento dela.



Qualquer valor, não importa quanto, pode ser enviado pelo PIX: (21) 99192-4994.



Vamos ajudar, gente… Pra que todo mundo veja logo a Zaira bem, saudável, correndo, e com uma família que a ame de verdade!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Fazer o bem independe de condição, seja bichinho ou humano! E tenho dito.