Divisão de janelas em fachada de prédio na Tijuca - Igor Peres

Divisão de janelas em fachada de prédio na Tijuca Igor Peres

Publicado 24/10/2022 06:00

Se tem uma pesquisa que tenho feito, é a pesquisa das fachadas de prédios do Rio de Janeiro… Numa breve análise pela região da Barra da Tijuca, lá, os lulistas são mais contidos que os bolsonaristas, ao contrário da Zona Sul e Zona Norte, onde os lulistas estão mais “à vontade”.



É claro que isso faz parte do jogo, uma região puxando mais pra um lado, outra pra outro… Isso é o jogo democrático! Cada um respeitando a sua opinião, seu espaço e aquilo que acredita. O que não pode acontecer é o que a gente tem visto… Gente que apedreja e até atira em janelas por pensar diferente do outro ou por sua bandeira não é a que você gosta. Não vai ser dessa maneira que alguém vai impor algo! Pelo contrário, só cria mais discórdia.



Lembrando que a bandeira do Brasil é de todos os brasileiros! Não é de partido A, B, ou C! Isso se estende à camisas também, o que for verde e amarelo! Trazendo isso para a nossa cidade, é bom lembrar que não será o Rio que vai decidir o que será dessa eleição.



Muita gente vive na própria bolha e acha que um ou outro vai ganhar e esquece que o Brasil é gigante e continental! Independentemente de quem vencer, ninguém vai levar a melhor. Serão mais quatro anos de um difícil segundo turno, onde um irá atacar o outro. Mas o eleitor não pode entrar, até porque já entrou, nessa jogada.



O respeito precisa prevalecer! E aqui reforço: que isso fique no campo da democracia. E que a “briga” mesmo continue somente pela eleição do síndico ou pela liberação do play! Fica a dica.



PINGO NO I

“Causos” de um domingo no Rio de Janeiro… Rua 24 de Maio, pré-jogo entre Botafogo e Fluminense. Ao lado de um carro, dois rapazes numa moto… Essa frase aqui no Rio até assusta, mas nesse caso, nem um pouco. Os dois, completamente errados, sem capacete, qualquer proteção, e pasmem, um bolo de aniversário gigante na mão do carona!



Qua a probabilidade disso dar “M”?! Ainda mais com as ruas esburacados do jeito que estão na cidade… “Meu Deus, poderia dar em tragédia. A gente só não sabe em que sentido: deles se machucarem ou chegarem sem o bolo no destino. Se machucam e ainda acabam com o aniversário dos outros!”, disse a motorista de aplicativo.



Na hora a gente até riu, mas a situação podia sim acabar numa fatalidade. Falta de capacete e ainda nas mãos um bolo?! Só o carioca pra fazer algo desse tipo. Ah! E os “doidos” do bolo passaram por dois carros de polícia, que nada fizeram com a cena…



Eles foram embora, e a gente espera que tenha acontecido o parabéns, com tudo e todos intactos!



TÁ CONSCIENTE!

A gente tá quase no fim do mês, mas a campanha do Outubro Rosa continua firme e forte. Hoje, o MetrôRio e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio do grupo “Empoderadas”, promove uma ação de conscientização contra o câncer de mama. Será ali na estação Central, próximo ao acesso A, da Supervia.



As equipes, lideradas pela Érica Paes, criadora do “Empoderadas”, irão distribuir folhetos aos passageiros que passam pela estação todos os dias, dando dicas sobre o autoexame, cuidados com a alimentação, e tudo mais.



As ações serão divididas em dois turnos: de 9h às 12h e depois das 15h às 18h. Quanto mais conscientizar melhor! São vidas de mulheres em jogo. A gente sabe que a dificuldade de acesso à exames ainda é grande, mas todo mundo precisa fazer sua parte como sociedade. Então, bora lá prestigiar!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O mês pode até acabar, mas a campanha continua todo tempo, e tenho dito!