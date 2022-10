O advogado João Estrela viralizou nas redes sociais com uma crônica sobre o cotidiano carioca - João Estrela

O advogado João Estrela viralizou nas redes sociais com uma crônica sobre o cotidiano carioca João Estrela

Publicado 26/10/2022 01:00

Eu adoro uma boa história desse dia a dia do Rio de Janeiro… E essa foi do advogado João Estrela, morador do Recreio há 17 anos, que contou nas redes sociais. Ele estudava na quarta passada, dentro do carro, ali na Praça da Zefa. Aliás, ele disse que sempre faz isso, entre seis e meia e dez da manhã!



“Gosto de estudar a céu aberto, pra sair do teto, dar uma variada”, conta ele.

Acredita que no texto, ele conta que levou uma dura de PMs, depois que olhou “estranho” para a viatura, que passava com a sirene ligada às nove da manhã?

Vamos confessar que qualquer um se assusta, ainda mais no Rio… Um cara olhando “torto”, ainda mais pra polícia, é pra desconfiar! Hahaha



“Identidade, por favor!”, pediram os policiais… Ele deu a carteira da OAB e disse que estava ali para estudar.



Logo os agentes disseram: “tudo bem, só te abordamos porque você olhou estranho”…



Na hora, João rebateu… Disse que ‘estranho era eles passarem numa praça vazia com a sirene ligada logo cedo’ hahahaha.



“Você é usuário?” Questionou os policiais. Prontamente ele disse que não! Mais uma vez reforçou: “sou advogado, tô aqui estudando”.



Papo vai, papo vem, e os policiais explicaram que a sirene estava ligada porque as crianças que brincam ali gostam, ficam admiradas! E o João confirmou no texto que isso acontece mesmo…



Durante a abordagem, até dúvidas jurídicas os PMs tiraram com ele! Tem mais Rio de Janeiro que isso? Logo engrenar um assunto no outro…



“Atrasaram meu cronograma de estudos, mas foram super educados, valeu a experiência. Me liberaram e foram embora”, fala João.



Que história engraçada, gente! Puro suco de Cidade Maravilhosa.

Mas se você pensa que acabou aí, tá enganado… O melhor fica pro final!



João conta que assim que a polícia foi embora, um carro estacionou do seu lado… E adivinhem? O motorista, que ele nunca viu na vida, começou a fumar maconha!



Assustado, ele avisou: “Toma cuidado, irmão, a polícia acabou de passar por aqui.”



Sabe o que o motorista respondeu?



“Que beleza! Então não vai passar de novo, tá liberado!” Hahahahaha



Só quem vive por aqui, sabe que histórias como essas só podem ser contadas por um carioca raiz. Aqui acontece de tudo!



E que fique bem claro: ninguém aqui tá pra julgar o outro. A polícia fez o trabalho dela, o João estava só nos estudos e o outro motorista, embora eu não concorde, faz o que quiser da vida dele… Mas que ele gosta de se arriscar, ah gosta!



A forma que o advogado contou é de chorar de rir. Essa é mais uma crônica desse Rio de Janeiro cheio de história pra contar…

Acreditem, aqui também tem leveza!

TÁ DESATENTO!

Vou te contar, hein… O povo tá preocupado com eleição, em defender candidato A ou candidato B, e tá se esquecendo do que realmente importa, que são as melhorias para a nossa cidade.

Lembra do Plano Diretor, que a gente já falou aqui? Aquele que define por 10 anos, ou seja, até 2033, as melhorias para o município do Rio e para os cariocas?!



Pois é… A enquete pública onde você pode destacar os problemas do seu bairro, aquilo que você gostaria que melhorasse, tá lá no site da Câmara Municipal. Tem relatório, dados, tudo! E você aí, dando bobeira.

É só entrar em www.camara.rio, clicar em ‘atividade parlamentar’, depois ‘plano diretor’, e pronto, responder!

Uma coisa simples, mas que faz uma diferença danada pro trabalho de quem deve atuar pela cidade, e claro, por você.



A gente tá falando da realidade de quem vive no Rio e que deseja que ele seja melhor!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito…. Tem que ficar de olho! O futuro é agora, e tenho dito.