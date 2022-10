Publicado 28/10/2022 01:00

A gente tá aí, às vésperas de um dia super importante…. E eu quero falar com você, que muitas vezes me pede socorro e me cobra que não é ouvido pelas nossas autoridades.



Cada um, graças à democracia, tem o direito de escolher o que é melhor pra si, mas você que tanto reclama daquele hospital, daquela fila, daquele serviço, da falta de educação, de segurança, do preço da comida, precisa ter a consciência do voto… Jamais se abster dessa responsabilidade, principalmente as classes mais pobres.



Domingo é você por você! Todo mundo tem o mesmo valor diante das urnas, não importa a classe social.



Votar tem um peso gigante para a sua necessidade! É seu, da sua casa! Não do seu pastor, do seu patrão, meu, do vizinho… Não! Somente seu.



Apertar aquele botão de “confirma” representa pra você, saúde, segurança, educação, comida na mesa, economia, emprego, dignidade!



A gente tá falando de esperança, de tentar fazer um país melhor.



32 milhões em todo o Brasil deixaram de votar… Aqui no Rio, quase três milhões. Um dos maiores índices.



É um número absurdo diante da realidade desse povo que tanto sofre e não vê qualquer melhora.



Se você não for, não adianta reclamar depois… Independentemente de sua escolha, não deixe ninguém ser dono do seu voto!



E ninguém tá aqui falando de polarização, de radicalização, mas de cidadania, de direitos de um povo, de espaço democrático.



Por mais que alguns digam o contrário, seu voto vale muito a pena. Ninguém vota só por si, mas por todo um povo!



Chegou a hora de ir à luta por aquilo que você acredita.



Bom voto a todos, com consciência! Até segunda!

PINGO NO I

Na despedida, a gente entende a grandeza de Susana…

A mãe, uma força diante da dor máxima, uma filha ainda adolescente num amor de laço que não se cria só pela maternidade, mas por lição de vida.



Na fila para o última adeus, o legado da profissão. Não só fãs de uma pessoa da TV, mas telespectadores que se sentiam amigos.



Susana Naspolini, a repórter que conheci ainda na minha chegada no Rio, já era gigante antes mesmo de toda essa popularidade. Quem convivia diariamente nas redações e na vida são unânimes em dizer que ela tinha um compromisso com a vida.



Para nós colegas, ela deixa um legado. Jornalismo é uma prestação de serviço sempre, a voz de quem precisa!



Susana faria reportagem em qualquer lugar à vontade, não tenho dúvidas, mas nas homenagens percebam, ela estava na Baixada, na Zona Norte, no subúrbio e na Zona Oeste, onde o povo menos lembrado pela autoridades está.



Susana era combativa, como eu acredito que sou também, mas conseguia algo que é inédito: fazer isso com doçura.



Como? Sinceramente, não sei… Gente única não tem fórmula, gente unânime também não morre.



Perde a família, os amigos, o jornalismo e o povo do Rio que mais precisa…



E sabe por que todo mundo sentiu como se fosse da família?! Porque Susana era jornalista que falava rápido, com emoção, mas sabia ouvir melhor ainda… Ouvia a voz dos mais necessitados, dos muitas vezes invisíveis.



TÁ BONITO!

TV ALERJ foi homenageada no Prêmio Machine - Divulgação

TV ALERJ foi homenageada no Prêmio Machine Divulgação

A gente tá quase no fim do ano, mas ainda tem premiação de Carnaval rolando… Na última quarta, aconteceu no Teatro João Caetano o Prêmio Machine, e a TV ALERJ, que exibiu de forma inédita os desfiles das séries pratas e bronze, na Intendente Magalhães, foi homenageada.



Que legal… Mais um veículo divulgando o maior espetáculo da Terra, que não se resume somente à Marquês de Sapucaí, mas todas as manifestações culturais envolvidas na festa mais importante para a cidade, principalmente para a economia.



E foi exatamente que o diretor da TV ALERJ, Luciano Silva, destacou… O quanto é fundamental realizar o Carnaval pro Rio, é claro, divulgá-lo para todos que amam e queiram assistir.





Merecida homenagem! Que seja a primeira de muitas transmissões e o primeiro prêmio. Aliás, Carnaval tá aí na porta, hein!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora cair na folia, e tenho dito!