Publicado 07/11/2022 06:00

“É labareda! É labareda de fogo, é labareda!”. Quem me acompanha, sabe que uma das músicas mais famosas dela se tornou a trilha sonora de uma novela, criada por essa jornalista aqui, que cobriu desde o início todo o caso… Eu tô falando dela, Flordelis, a protagonista de “Labaredas del Fuego”, que pelo enredo macabro, também pode ser considerado um filme de terror.



Hoje começa o julgamento da pastora e ex-deputada, acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. E esse pode ser o último capítulo dessa história…. Ou não! Já que dela, a gente aguarda tudo.



Nas últimas semanas, ela agitou as páginas policiais: foi telefone encontrado na cela, dinheiro nas partes íntimas, números de advogados encontrados anotados na roupa e agora até denúncias de tortura e acusações dela sofrer violências e abusos do marido. O que ela nunca disse antes, né?!



Esses próximos dias prometem… A chapa vai ficar quente, e a gente sabe disso. Mas o que esperar de fato desse julgamento?

“O destino dela será traçado a partir do sorteio dos sete jurados, que formarão o Conselho de Sentença. A pastora sempre negou ser a mandante do homicídio, por isso, a tese principal da defesa é a absolvição. Contudo, os advogados trabalham com hipóteses de redução de pena, caso consigam provar que a acusada agiu diante de um relevante valor moral, em decorrência de suposto abuso e violência doméstica sofrido. Em casos assim, a Justiça entende se tratar de justo motivo para reduzir a pena (seria um homicídio privilegiado). A investigação policial, no entanto, nunca comprovou as acusações da pastora. Veremos o que o júri irá decidir”, afirma a minha colega Vera Araújo, jornalista e autora do livro “O Plano Flordelis: Bíblia, Filhos e Sangue”.



Será essa a última cartada da mãe dos 55 filhos?! Sei não, hein… Não dá pra saber qual é a estratégia… A gente até desconfia. Mas de uma coisa a gente tem certeza: é preciso acompanhar! E com pipoca na mão, que isso eu te garanto, não pode faltar! Haja canela de fogo!





PINGO NO I

Parece até nota repetida, e nem deveria tá sendo compartilhada aqui mais uma vez, mas é bizarro que ainda tenha gente que não foi tomar a bendita dose de reforço da vacina contra a covid-19.



A partir de hoje, quem ainda não tomou, é bom tomar. Todo mundo viu que no fim de semana a prefeitura publicou que um caso de uma subvariante da Ômicron foi constatado aqui na cidade… Então, você tá esperando o que? Aumentarem o número de casos?!



Tá liberada pra todo mundo! E a gente tá aqui na expectativa para que as doses das crianças, em falar nisso, cheguem logo pra continuar no ritmo que a vacinação está.



Não vamos dar mole nessa altura do campeonato, que a situação está controlada, por causa de ideologia barata e desinformação. Vai reforçar logo!



TÁ CAINDO!

Muro com risco de cair na Rua Uranos - Reprodução

E os moradores de Ramos estão preocupados… Quem passa pela Rua Uranos, na altura do número 1.245, está com medo de um muro de uma oficina mecânica, com risco de cair por lá. Na imagem, dá pra ver que o muro já está bem comprometido, com rachaduras e quase soltando…



É pra sentir medo mesmo, ainda mais num local movimentado como esse! Perigoso demais. Imagina se cai em cima de alguém?



“Ninguém toma uma providência, alguém tem que resolver isso antes que aconteça uma tragédia, já que a oficina não faz nada”, afirma um morador.



Pela foto enviada para a coluna, dá pra perceber que o muro já foi interditado, mas tem que fazer mais! Só colocar uma faixa não resolve o perigo. A coluna cobrou, mas até o fechamento desta edição, não teve resposta. Vamos ficar em cima!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É coisa que dá pra resolver, a gente já está avisando antes, e tenho dito.