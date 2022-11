-

Publicado 04/11/2022 00:00

Nessa semana, já era esperado um clima de euforia e tristeza, afinal numa eleição disputada e polarizada, os ânimos ficam muito acima do normal.



Mas o que se viu, principalmente das redes sociais, foi algo meio fora de uma realidade adulta aceitável…



Alguns vídeos engraçados, de adultos meio infantilizados, e até surtos preocupantes!



Enquanto o poder, dentro do processo democrático, já começou a trabalhar dos dois lados para uma transição justa sobre o que apontou as urnas, alguns eleitores do candidato derrotado passaram, sim, vergonha.



Tenho muitos amigos que apertaram “22” e seguiram a vida, mas vi nas redes sociais e em grupos de amigos, que relataram verdadeiros devaneios e até mesmo falta de noção!



Uma me disse que a tia, que tem a filha presa e condenada por tráfico de drogas, mas defende essa filha (mãe, né) o tempo todo nas redes, colocou um vídeo de um presídio numa comemoração que ela diz ser do último domingo. “Isso pode, Brasil?” (Fiquei sem entender também)



Um outro amigo contou que na volta do trabalho, ali na Central do Brasil, ele viu uma família voltando do protesto com cartaz de “intervenção”… E o pai dessa família, segundo ele “contra a corrupção das urnas”, pegou a passagem com o cara que vendia Riocard roubado…



Por aí, nesse grupo, todo mundo tinha um testemunho das loucuras que ouviu no grupo da família ou presenciou.



Uma amiga disse: “Na minha rua tem um maconheiro que abastece a boca com os amigos e fica falando que ‘os bandidos vão tomar as ruas”. “Hipocrisia pura”, completa ela.



Mas pra mim, o melhor relato e mais espirituoso, que eu até queria que desse o nome aqui na coluna, mas longe de mim fazer as famílias brigarem nesse momento! (Contém ironia)



Quando eu disse que ia relatar os “causos” nesta coluna, ele disse:



“E minha prima? Pai preso há dez anos por tráfico, mãe já foi presa por sequestro, morou a vida toda no subúrbio, casou com um ‘véio da lancha’, nunca soube o nome do presidente do Brasil pra passar na prova, e agora tá revoltadíssima, dando aula de história da ditadura na internet?!”



Ahahaha, gente, é rir pra não chorar!



Vida que segue, porque a deles já seguiu faz tempo, nos bastidores então, há muito!



Lembrando que manifestação é importante e válida! Estamos aqui falando de devaneios… Pessoas, seus devaneios e causos.



Ah, e mais uma dica… Pra não passar por doido, se informe do Brasil. O resto é fanatismo, e fanatismo cega e emburrece.

PINGO NO I

Não se enganem, porque ela nunca me enganou… A verdadeira Monique Medeiros é essa que apareceu nas imagens no dia do jogo do Flamengo. Vibrante, curtindo a vida, igual àquela que foi fotografada toda “posuda” dentro da delegacia quando chegou ao lado do agora ex-marido e cúmplice em toda essa trama.



E claro, completamente diferente de todas as vezes que a gente viu sentadinha dentro do fórum… Chorosa, desesperada e afirmando “por Deus” que não teve qualquer participação no fim trágico do próprio filho.



Essa é a verdadeira Monique… Que pouco mais de um ano da morte de Henry goza da liberdade e de uma vida que, jamais será normal, por mais que ela insista!



Agora vem o júri popular…. E o roteiro, com certeza, será o mesmo das outras cenas dos bancos dos réus. Mãos juntas, cara lavada, cabelo preso e lágrimas, muitas lágrimas pra tentar se safar de tudo.



E se duvidar, ainda vai querer pagar de vítima… A gente espera que não. Que a justiça seja feita.



Essa é Monique Medeiros e o seu canto da sereia… Só não vê, quem não quer.

TÁ NA LUTA!

Quinta edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas acontece no domingo - Divulgação

Quinta edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas acontece no domingoDivulgação

Domingo, a partir das 9h, é dia de Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, organizada pelo grupo Mulheres do Brasil.



É a quinta edição do evento, que vai acontecer ali no Aterro do Flamengo, na altura do número 200, e vai contar com a presença de vários órgãos e autoridades que lutam em defesa das mulheres, além de influenciadoras e artistas engajadas na causa, como Luiza Brunet.



A gente sabe que os casos de violência contra a mulher cresceram muito, que a batalha ainda não é fácil, mas a gente segue caminhando, e eventos como esse são super necessários!



Então, pode chegar, porque força feminina, isso eu te garanto que não vai faltar.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora reagir sempre, e tenho dito!