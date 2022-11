Publicado 09/11/2022 06:00

Na boa, a gente, em algumas situações, até evita falar porque justamente o que esse tipo de gente quer é palco, plateia, ibope… Mas, chega um momento em que é preciso dizer sobre os criminosos que nos cercam. Gabriel Monteiro e Flordelis… Duas figuras que representam algo muito triste, cada um na sua esfera! Uma já sendo julgada… O outro, ainda em investigação.



Tudo bem se você quiser se enganar, defender, é direito seu, mas a poeira dessa corja precisa ser retirada! Eles viralizam, ganham a fama, depois o parlamento, e não fazem absolutamente nada pelo povo. Nada! Apenas um projeto de poder político! Zero poder de melhora para a vida da população!



Só que uma hora, tanta notoriedade, egoísmo e egocentrismo dão ruim. As pessoas precisam entender que isso aqui não é uma zona! Tem lei, tem Constituição. E se cometer crime, vai preso! Não é perseguição, censura, isso, aquilo… Parem! É fato!!! Quem não tem culpa, é inocentado, já quem tem, vai pegar cana.



Não adianta chorar, gravar vídeo, fazer cena! O inquérito rola e se estiver errado, vai pagar. As instituições são importantes e a polícia tem que ser respeitada! Mais cedo ou mais tarde o castelo desaba! Chega de acreditar em salvadores, em príncipes, heróis… Isso é ridículo, patético mesmo. Pura balela!



Foram cassados, transferidos para presídios, vão ter direito à defesa como qualquer cidadão, mas vão pagar pelos atos cometidos. E ainda tem quem endeuse essas figuras…. Chega disso! O país não suporta mais! Eles não ligam pra você que acredita. Eles só pensam neles. Não caiam nessa de justiceiros ou paladinos da moral e dos bons costumes… E antes fossem só esses dois! Por aí, eles estão aos montes. Se puxar a ficha, ferrou!











PINGO NO I

Chuva de granizo caiu em vários pontos do Rio - Reprodução

“O barulho foi assustador, muitos estalos. Na hora achei que fosse algo desabando, aí foi quando cheguei na varanda e vi que todos os vizinhos, de todos os prédios já estavam filmando as pedras de granizo”.



O relato é do meu produtor Igor Peres, que me ligou pra contar da chuva pesada que caiu ontem em Jacarepaguá e em outros pontos da cidade. Pelas imagens feitas por ele, foi um pedregulho atrás do outro! Deu até pena dos carros, dos motoqueiros e de quem estava pelas ruas.



Quem diria alguém ver isso em novembro! Tá tudo ao contrário. O Rio, definitivamente, não é mais o mesmo. Com todo respeito a São Pedro, tá decepcionando, hein… Cadê o sol, cadê a praia?!



A previsão ainda não é muito animadora, mas o carioca tem que virar esse jogo. Alô verão, o povo clama por você!!!



TÁ DE OLHO!

Aliás, nós estamos e vocês também! Nas últimas semanas, a coluna cobrou… E agora, a gente traz as respostas.



Primeiro, sobre a situação na Avenida Miguel Antônio Fernandes, no Recreio, que a gente mostrou aqui no início do mês, onde carros vêm caindo dentro de um rio, por falta de sinalização e proteção. A gente foi atrás da Subprefeitura da Barra, que em nota, informou que por causa dos recorrentes incidentes no local, solicitou para a CET-RIO o estudo para a implantação de uma nova sinalização ao longo da via.



Já sobre o caso do muro com risco de cair na Rua Uranos, em Ramos, publicado aqui na segunda, a gente foi atrás da Subprefeitura da Zona Norte, que divulgou que hoje mesmo irá ao local para fazer a vistoria e tomar as medidas cabíveis.



É isso, jornalismo é prestação de serviço. Você reclama, a gente cobra e a repasta vem. Agora vamos aguardar as providências!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Pode cobrar mais, a gente tá aqui pra isso, e tenho dito!