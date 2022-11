Publicado 16/11/2022 00:00

A história do navio, como tantas outras, escancaram os absurdos do Rio de Janeiro… E eu tenho como provar.



É preciso tragédia ou possíveis tragédias para a gente descobrir que vive sob risco iminente?



Temos um cemitério de mais de 100 embarcações, entre elas navios gigantescos, que não só poluem



O meio ambiente, como podem bater na ponte ou em outras embarcações tripuladas, que estão pela baía? Sim!!!



O caso “Titanikiti” levanta um assunto supersério.



O navio; que para estar abandonado, porém legalmente, segundo o especialista de gerenciamento de risco Gustavo Cunha Mello, tinha que estar com motores ativos, tripulação e maquinário em dia!



Claro que não estava. Se já não investem em composições que dão lucro, imagina no que tá parado?



Desde 2012, quando chegou de Porto Alegre aqui, já com sinais de corrosão, foi largado nessa herança da baía, que tem fantasmas navais poluindo e colocando em risco não só o ecossistema, como a gente viu ali, como tudo que estava na baía, inclusive a ponte!



Sorte do dia… Ele bater de lado, e não de forma perpendicular, segundo o especialista.



O que mais me deixa indignada é que isso é de conhecimento de todos e ninguém faz nada…



Não dá pra cobrar só um, isso tem que ser força tarefa! Marinha vai multar massa falida?! Não vai adiantar!



Esse episódio levanta uma poeira sob o tapete que ONGs da Baía tentam chacoalhar há muito tempo. É criminoso!



É a Baía de Guanabara, poluída sim, mas que não pode ser tão depreciada desse jeito.



É rota de transporte pelas barcas, pela ponto de dois grandes polos da região metropolitana. É o ganha pão de pescadores, é vida e riqueza natural do maior portão do Brasil, o Rio de Janeiro!



Quem afunda seus problemas, só faz boiar aquilo que você sabe o que…



3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

“Aqui você não tem opção, ou fica ou vai! Tô desde quatro da manhã fora de casa e não consigo ir embora por causa desse protesto. Só atrapalham a vida do trabalhador.”



Os ônibus desapareceram das ruas do Centro ontem, devido às manifestações. E quem não tinha nada com isso, se revoltou… Quem ficou ali nos pontos de ônibus próximos a Candelária, esperou por horas. Isso quando o busão passava!



“É muito fácil se vestir de verde e amarelo, e depois pedir táxi ou Uber. Eu dependo de transporte público. Covardia”, afirma uma auxiliar de serviços gerais.



Errada não tá… É de irritar mesmo. Ponto lotado, temporal caindo, só pode gerar estresse!



O povo já tem que trabalhar no feriado e ainda é prejudicado? Sacanagem! E não teve jeito, todo mundo teve que andar a Presidente Vargas pra pegar metrô.



Tudo bem protestar, mas atrasar a vida dos outros não dá. Quem se diz cidadão de bem, não atrapalha trabalhador!

Tá atrasado!

Muita gente ainda não aderiu ao PIX, e nem quer! - Bárbara Schneider

Dois anos de PIX no Brasil, mas ainda tem gente pra caramba que não tem e sequer faz questão de ter, como esse motorista aí da foto, que levou minha amiga e jornalista Bárbara Schneider.



Ele escreveu bem grande aí no banco!



Ainda venceu o meu sonoplasta de rádio, Ésio Machado, que nem celular tem! O motorista pelo menos usa o dele pra GPS, hahaha.



Brincadeiras à parte, pode até parecer espantoso conviver com pessoas que não são simpatizantes da tecnologia, mas tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar daquilo que não tem afinidade…



A gente vê vários idosos, supertecnológicos, mas outros não, e tranquilo. O PIX e outros aplicativos causaram uma revolução na nossa vida, facilitaram tudo, mas quem não gosta, não poder ser visto como aberração! Apenas alguém que não pensa e não quer viver como você…



Tá atrasado? Ok, mas não é estranho! Às vezes a gente que é refém demais, e tá deixando esse trem chamado “vida” passar aos nossos olhos.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Esquisitos não, apenas livres para serem o que quiserem ser, e tenho dito!