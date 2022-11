Publicado 21/11/2022 06:00

O clima de Copa já tomou conta! As bandeiras do Brasil, antes colocadas nas janelas para sinalizar as posições políticas, agora dão lugar ao amor pelo futebol, ao desejo de gritar hexacampeão! E tem coisa mais maravilhosa?!



Aqui no Rio, a notícia de que não vai acontecer o Alzirão até deu uma “brochada” na galera… Afinal, Rio sem a sua maior comemoração, com quase 50 anos, é pra estranhar mesmo! Mas também nada que faça o carioca desanimar de curtir e torcer pela nossa seleção! Muitos bairros já se enfeitaram, pintaram as calçadas, algo que a gente até já tinha desacostumado de ver por aqui…



A galera brasileira tem orgulho e quer vibrar, sintonizar com a seleção… Seja no churrasco com os amigos, no barzinho, ou dentro de casa. E quem entende do assunto, diz que a chance da gente ser campeão é grande!



“Toda competição deste nível, é sempre muito difícil, mas o Brasil é capaz sim de trazer o hexa!”, escreveu Gerson Canhotinha de Ouro, tricampeão com a seleção.



O mestre José Carlos Araújo também falou sobre a sua expectativa: “É a 13ª Copa do Mundo que eu vou fazer, e com muito prazer. A seleção vai com um time muito entrosado, com jogadores que atuam na Europa e todos com alta performance, com destaque nos seus clubes. Por isso, eu tô levando fé”, contou ele.



Minha amiga Fernanda Maia também tem certeza que o Brasil vai se sair muito bem, e vai passar em primeiro pela frase de grupos…

“O campeão, óbvio, será o Brasil. O Hexa vem com certeza!” Disse ela.



Tô começando a acreditar, hein!! Nem vou levar em consideração o vídeo que assisti, onde uma comunidade está toda pintada com as cores da Argentina!!! O espírito da Copa do Mundo é esse: torcida, garra, confraternização, união em prol de uma conquista. O cenário do país não é fácil, mas o momento é de extravasar! É a maior festa do esporte que o Brasil mais ama!



E falar de esporte é falar de disciplina, de Educação, de um futuro de muitos jovens que veem como saída para uma vida melhor. Favorito a gente sempre é! A camisa pesa e as outras seleções tremem quando batem de frente com a nossa. Bora que quinta-feira, dia do primeiro jogo, é logo ali… Boa Copa a todos! VAI, BRASIL!





PINGO NO I

Aeroporto Santos Dumont sofre com lotação - Isabele Benito

E mais uma vez, nesse fim de semana, fui visitar a família no interior… Nem despachei a mala, pra evitar qualquer problema. O problema agora, aliás, de quase sempre, tem sido a lotação do Santos Dumont, enquanto o Galeão tá lá às moscas. Tava muito cheio! E não parava de aparecer gente…



O Santos Dumont até se adaptou a esse tumulto! Pra ter noção, no raio-X, os passageiros que despacharam bagagens vão para um lado e quem estava só com a bagagem de mão, para outro. Tudo para agilizar o número maior de pessoas.



Não tem jeito, essa é a nova realidade dos aeroportos da cidade que é considerada a vitrine desse país. Até quando vai ficar assim? A gente não sabe, mas que causa um baque muito grande, principalmente no turismo, isso a gente tem noção… É um impacto gigante, ainda mais no Santos Dumont, feito para operar somente para voos domésticos, não internacionais!



Alguém tem que acabar com essa novela logo.



TÁ FEIO!

E quem depende de transporte público na cidade perde a paciência com a demora dos ônibus… A nossa leitora, que pediu para ser identificada somente como Creuza, lá de Guadalupe, tá irritada com o tempão que fica nos pontos das linhas 936 (Fundão x Campo Grande) e também 945 (Fundão x Pavuna).



“Os pontos ficam atrás do Hospital do Fundão e dá pena das pessoas, dos idosos que fazem tratamento lá. O fiscal falou que às vezes saem só três ônibus por dia, imagina a demora pra quem precisa! Eu mesma já passei mais de quatro horas pra pegar. A gente quer saber o porquê de ter tão poucas linhas rodando”, diz ela.



Três por dia não dá conta, gente! Isso é sacrificar o passageiro que precisa dessas linhas, na maioria, como disse Creuza, pacientes de um hospital. Alô Secretaria Municipal de Transportes, corre aqui! A coluna vai cobrar uma resposta, já que o povo não pode sair no prejuízo. É covardia!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Tem que fiscalizar para ninguém ficar a pé, e tenho dito!