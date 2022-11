Chuva forte deixou Japeri alagada, e até infestação de caramujos surgiu - Reprodução

Publicado 25/11/2022 01:00

“Sempre que tem chuva forte, alaga tudo aqui. No começo do ano, entrou na minha casa toda, e demora muito pra descer o nível da água. Se chover forte de novo, vai entrar na minha casa toda”. Dona Divanice Soares da Silva é moradora de Japeri, e pela fala já deu pra perceber que sofre sempre com os temporais do fim/início de ano!

Mais uma vez, casa alagada com a chuva que caiu na madrugada de quarta pra ontem…



A mesma história de sempre! Todo ano, a mesma coisa… Uma horinha de chuva que seja, e o povo que sofre, não importa o lugar. E o discurso das autoridades? Claro que também é o mesmo de sempre… Nota pronta, que a gente infelizmente não vê resultado algum.



A gente até coloca aqui a resposta, porque o nosso papel é esse, cobrar e ter retorno das prefeituras. É o que a gente vai fazer sempre… Cobrar, cobrar, até ver a realidade dessa população mudar de verdade!



A prefeitura de Japeri disse:

“Em virtude dos alagamentos provocados pelas fortes chuvas, estamos com equipes das Secretarias de Defesa Civil, de Obras e Serviços Públicos e com o caminhão Vacol, realizando a limpeza das casas atingidas. Também estamos com assistentes sociais cadastrando as famílias. E vale ressaltar que já temos obras licitadas com investimento de R$ 6,9 milhões, em 12 ruas, que receberão 12,5 quilômetros de drenagem e pavimentação, dentro do Programa ‘Japeri Mais’, com previsão para a primeira semana de dezembro.”



Lindo discurso, ótimo… Mas e o ressarcimento de tudo aquilo que foi perdido pelos moradores? A gente sabe que daqui a pouco, alguns meses talvez, outra chuva vai cair e quem mora lá vai perder o pouco que ainda tem!



É sacanagem…. A gente precisa de efetividade! E isso não só em Japeri, mas em toda a Baixada, aqui no município do Rio, Região Serrana, todo o Estado.



Pra ter noção, quem vive em Japeri tá sofrendo até com infestação de caramujos, daqueles que transmitem doença, isso da chuva anterior a essa. E segundo a Dona Divanice, conhecida lá como Didi, ninguém faz nada!



Nem adianta eu falar “tem que mudar”… Todo mundo sabe que tem. A gente tem é que ver mudança real, concreta mesmo.



E isso a gente não vê há muitos anos… Não é de agora. Zero novidade, mil problemas.



3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Definitivamente, eu não tenho estrutura pra acompanhar jogo de Copa do Mundo!



O primeiro já foi, e chegou a ser irritante de tão demorado pra nossa seleção fazer um golzinho… O que importa é que saiu!!!



Melhor que o jogo, só o pré e o pós. Todo mundo reunido, tomando aquela cervejinha estalando, o churrasco no ponto, e a maioria tendo que trabalhar hoje! Haja ressaca pra muita gente, ainda é sexta hahahaha.



Ah! E a emoção de cantar o hino? Que saudade que eu estava! Ver meu filhote e os amigos com a mão no peito, chega a emocionar.



Resumo desse jogo: ser brasileiro é bom pra caramba! Problemas todo país tem, uns com poucos, outros com mais, mas ver o orgulho e a união da galera é bom demais!



Que venha o próximo! Que venha a Suíça! É segunda, 13h.



Ainda bem que o fim de semana tá aí pra gente se recuperar….

TÁ BONITO!

Falar sobre fome é sempre muito importante… E é muito legal ver a iniciativa da Edify Education, uma empresa educativa de inglês, com unidades em mais de 270 escolas, fazer parceria com a Ação da Cidadania, ONG que combate à fome há muito tempo no país.



Eles lançaram a campanha “Estimule a Empatia”, que une alunos e professores numa campanha de doação de alimentos!



Foram várias as formas de desenvolver a empatia entre os alunos até ontem, com a intenção de doar até 100 mil pratos de comida para quem precisa.



E o resultado, a gente vai saber na próxima quarta-feira, ali no Largo São Francisco da Prainha, às 18h!



Muito legal! Corrente do bem, ainda mais no momento que a gente vive, é fundamental.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Comida no prato resulta em felicidade de todos, e tenho dito!