Essa semana, eu contei… Não teve um dia que os noticiários não falaram sobre os problemas da Supervia.



Falta só hoje pra “gabaritar” aquilo que eles são especialistas: atraso de trens, falta de composição, o perigo da falta de segurança, a falta de prestação de serviço… Tudo que você possa imaginar!



Eles se prestam a terem uma concessão completamente “monocrática”, já que o povo não tem outra opção de utilizar os trens, ou seja, um serviço exclusivo, e ainda dizem que têm prejuízo.



O relatório da CPI dos Trens, da ALERJ, que diga-se de passagem, demorou pra sair, recomenda aquilo que nem se deve recomendar, mas exigir, já que é a representante do povo: que o Tribunal de Contas do Estado visite as contas da Dona Supervia…



Já que ela adora falar em prejuízos, mas sequer apresenta documentos, que prove tal situação, ué!



Que prejuízo é esse? Ela larga o osso de jeito nenhum…





É por isso que os deputados que nos representam, querem saber: cadê os 277 milhões liberados pelo governo para investimentos e melhorias que até agora ninguém viu? O negócio só piora…



Não é só falta de investimento, mas o sucateamento de um serviço explorado, lucrativo, e que a maioria do trabalhador carioca só tem ele! Ah, e cobram caro, tá?



A gente vai acompanhar a busca por esse dinheiro que é do povo, sofrido de tudo.



É o povo que sai no prejuízo! Por isso que há revolta, quebra-quebra…



Multa pra Supervia não resolve! É só olhar o valor que eles devem e não pagam.



Mas o foco não é o dinheiro, não é bem isso que a gente tá falando… Mas de transparência, cobrança, e se precisar, retirar a concessão!



Porque manter a longo prazo, eles querem. E o trabalhador que se dane? Não mesmo!





Quem tá com conta amarrada é que tem que se explicar. Não o povo que tem que liberar.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

E quando você acha que não pode piorar…



A vagabundagem ontem fez a bala voar em Tomás Coelho. Confronto pesado com a polícia! Aí tem que fazer o que? Interromper o funcionamento do Metrô, na linha 2. Não tem jeito…



É claro que a concessionária não tem culpa, pelo contrário, fez o certo, até pra preservar seus passageiros. Mas na hora do rush dá um nó danado… Carioca não tem um dia de paz, é só aventura!



E bandido aproveitando o “clima de copa” pra deitar e rolar. Na quarta, já teve arrastão na estação da Pavuna, também do metrô, ainda na madrugada. Não eram nem 5 da manhã e já tinha trabalhador sendo assaltado.



A covardia deles é muito grande. Tá aí o motivo de eu sempre falar: não existe bandido bonzinho!

TÁ BONITO!

Dia do Samba: Festa na Imperatriz - Divulgação

Dia do Samba: Festa na Imperatriz Divulgação

No Dia Nacional do Samba, nada melhor do que comemorar com... Samba! E lá em Ramos, na quadra da Imperatriz Leopoldinense, a festa começa cedo. A partir do meio-dia tem o 'Imperatriz Samba Fest', com entrada de graça pra galera se jogar no sextou.



Ah... O evento ainda vai transmitir hoje os jogos da Copa do Mundo.... Entre Gana e Uruguai, e às 16h, Brasil e Camarões!



Depois dos jogos, ainda tem o ensaio show, com todos os segmentos da escola rumo ao Carnaval de 2023. E ainda tem DJ pro negócio ferver de vez, hein!



Gente, sexta-feira com samba, cerveja, futebol, e no 0800 é bom demais... Programaço!



E não tem programa mais carioca que esse... O Dia do Samba merece todas as homenagens, e o povo que faz o samba acontecer, também.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Viva o Samba! Viva a Copa! Viva o Rio de Janeiro, e tenho dito!