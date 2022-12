Publicado 09/12/2022 06:00

Uma coisa não exclui a outra… Aproveito o dia do jogo do Brasil para lembrar que lápis e futebol podem andar juntos! Aqui no Brasil, se tem a mania de excluir os estudos quando a criança é boa em esporte.



O demorado legado Olímpico, que deve agora enfim decolar na arena da Barra, me fez pensar sobre isso… A semente de uma escola com ensino de excelência para atletas. Isso que já acontece nos EUA com o basquete e outras categorias, deveria ser exemplo aqui!



Mas não… Meninos que largam estudos em razão do esporte é conta que não fecha! Incrível ver Richarlison falando inglês, mas isso graças aos pés e o talento que o levou para a Inglaterra. Ele já poderia ter fluência em idiomas se, em razão da sua habilidade com a bola, fosse contemplado com escola de qualidade… Mas não foi.



Eu poderia dar vários exemplos… Bola e escola deveriam andar juntos! Lindo tentar o hexa e ser o maior campeão do mundo?! Sim, mas não adianta se ainda continuamos derrotados na Educação.



Gerson, o Canhotinha de Ouro, meu colega na Tupi, tem um projeto de escolinha de futebol para crianças pobres, onde o menino pode ser super talentoso com a chuteira, mas para jogar bola tem que frequentar e tirar nota boa! Isaac Santos é exemplo disso. Jogava bola na escolinha do Gerson… No futebol não vingou, mas estudou, se formou em jornalismo e hoje é meu colega e do próprio Gerson!



É sobre isso… Nem sempre o esporte é a profissão… mas Educação é gol de placa sem erro.





TÁ FEIO!

Chuva e obra: moradores de Xerém ilhados. Eles protestaram - Reprodução

“Moro aqui há 50 anos e nunca vivi isso”. Dona Ana falava com o repórter Caio Álex, desesperada.



Moradora da Estrada do Rio D’Ouro, em Xerém, ela foi uma das dezenas de casas tomadas pela chuva de meia hora. “Não foi essa chuva… Foi uma obra que desviou o rio aqui e colocaram manilhas pequenas. A água represada nas casas trouxe até cobra da mata pra perto!”, contou ela.



Ana e outros vizinhos perderam tudo. Enquanto a reportagem estava no local, homens retiravam as placas da obra com o nome da construtora… Revoltados, eles fizeram um protesto pouco visto, mas aqui a gente vai dar destaque!



Fizeram uma fogueira com os móveis destruídos pela água… Desespero! Gente que ficou sem geladeira, sem roupa, sem documento, só com as paredes da casa… Aliás, Ana nem isso. Ela teve que fazer um furo na parede da sala para a água sair!



Agora são duas coisas que dependem das autoridades: saber de quem é a construção e apurar a denúncia! E a outra é saber quem vai pagar essa conta. Isso porque a estação das chuvas nem chegou ainda!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É muita falta de vergonha na cara, e tenho dito!