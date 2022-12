Publicado 07/12/2022 06:00

“Isabele, meu sonho é sair desse lugar. A realidade aqui é triste. Honório Gurgel e Barros Filhos estão esquecidos, infelizmente só estão sempre lembrados pela música.” É, a coisa não tá fácil pra quem mora nessa região…. Até pra entrar na internet e pesquisar sobre a principal estrela do bairro (pra quem não sabe, se é possível alguém não saber, uma verdadeira estrela nasceu naquelas bandas) tá complicado…



Mas é o sinal da internet? A operadora? Não, é o tráfico! Que impõe suas condições aos moradores, doa a quem doer. Olha o nível desses criminosos.



“Estamos entregues aos marginais, e não são só os que assaltam. A gente é obrigado a bancar bandido por meio de internet e TV a cabo! Se não paga pra eles, não tem, já que as empresas ficam com medo de virem pra cá, porque os vagabundos não deixam. Somos assaltadas dentro das nossas próprias casas, sendo obrigados a pagar R$ 135 reais por dez megas que sequer funcionam”, conta uma moradora, que claro, não será identificada por segurança.



É o cúmulo do chamado vácuo de poder e usurpação de serviço! Se você não paga pra eles, você morre, essa é a realidade. A famosa narcomilícia agindo na cara dura… Isso em bairro, na pista, não é lá no alto do morro não! São covardes vestindo uma roupagem de empreendedores… Do que? De quem? Verdadeiros exploradores de uma gente trabalhadora, refém de todo esse caos.



Nem navegar na internet com tranquilidade pode agora… Surreal e lamentável! E isso é só um pequeno trecho… Quantos locais devem estar sob domínio dessa quadrilha… Eles só crescem, se espalham feito pragas! E o povo que sempre paga a conta… Na marra.



E não dá nem pra brincar com aquele meme “Anira, faça alguma coisa!”. Porque nem a ex-moradora super ilustre é capaz de dar jeito naquilo que nenhuma autoridade conseguiu até agora. O jeito é continuar com a denúncia, até que o povo sofrido consiga se libertar dessas amarras digitais. 3,2,1… É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

Olha eu aqui, mais uma vez, pra falar de chuva… Não é possível um dia chovendo e a cidade ficar do jeito que ficou. “Ah, mas quem tem carro não sofre mais do que o povo que fica em transporte público”…



Cansa também, todo mundo trabalha e ninguém quer ficar parado por horas! Eu mesma ontem fui a Búzios para uma gravação, imagina o tempo que fiquei na estrada pra voltar pro Rio. Fui pra trabalhar…



A gente tá aqui pra falar do ir e vir de trabalhadores, que têm compromissos, sejam com seus empregos, famílias, ou até para exercícios, lazer… Então, bora colocar o Pingo no I…



Mobilidade urbana é um problema que precisa ser discutido. Mas não é só discutir, tem que agir.



TÁ ESTOURADO!

Largo do Mussum virou o point na Copa - divulgação

Largo do Mussum virou o point na Copa divulgação

Ih, tá achando que é só na Zona Sul que tem “Fan Fest” aqui no Rio? Nada disso! Nessa Copa, cada canto da cidade tem uma bagunça boa pra chamar de sua… Em Jacarepaguá, o “Moutellão” tá bombando, cheio de gente pra acompanhar os jogos da nossa seleção! É ali no Largo do Mussum, também conhecido como Moutella, entre a Freguesia e o Anil.



Só no último jogo, entre Brasil e Coreia do Sul, mil pessoas passaram por lá… O evento foi planejado pelos comerciantes da região e tem o apoio da Subprefeitura, da CET-RIO, Guarda Municipal e Polícia Militar.



Então, a galera da Zona Oeste que ainda não foi, já tem lugar pra assistir na sexta, com telão, cervejinha e a gente espera que com muito gol também, né? Bora pra semifinal!!!



Evento é sempre muito bem-vindo, desde que seja com um ambiente seguro e planejado… Se tá dando certo, continua! É golaço! Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Vamos com festa, porque o hexa já é uma realidade, e tenho dito!