Publicado 12/12/2022 01:00

Não tem uma pessoa que passe por mim pela rua e não pergunte: “Isabele, tá feio ou tá bonito?!”



Eu jamais imaginaria que isso fosse possível há cinco anos, quando eu pedi licença para o povo, que já me acompanhava muito pela televisão, me acompanhar também pela latinha.



É isso… Há cinco anos, eu começava a falar com o povo brasileiro e carioca pela latinha. Eu chegava na Família Tupi! Entrava em campo com a seleção brasileira do rádio.



Até hoje me dá frio na barriga falar isso! Parece sempre a primeira vez…



E olha que a gente já viveu coisa, hein?! Eleições, Copas do Mundo, o dia-a-dia do Rio, as alegrias, as lágrimas, as vitórias, as tragédias, uma pandemia.



Até a chegada do Papai Noel eu já cobri pela Super Rádio Tupi! (Aproveitando o clima natalino)



E é tudo tão maravilhoso… Como o rádio é poderoso, né? Rádio é feito água. Sim, ele é água da comunicação, chega em qualquer lugar!



A magia que ele entrega, não tem preço. Ver cada sorriso, ouvir cada mensagem, receber cada abraço! Às vezes até puxões de orelha do público é sensacional. Justamente por esse poder que só o rádio tem.



Rádio te aproxima, te insere, é sim, como todos costumam falar, é companhia.



As pessoas abrem a porta das suas casas para te ouvir, mesmo que nem sempre elas concordem.



E eu sou muito grata por cada ouvinte que me deu a mão. Em 2017, o programa nascia, agora ele já tem cinco. Desabrochou com muito “Pingo no I”, “Apela Aí”, “Dedo na Cara” e tudo que ele tem direito…



Mas é só o começo. Obrigada Família Tupi, obrigada direção pela confiança, obrigada minha equipe, obrigada a você, ouvinte.



Bora que a gente tem muito mais para fazer! Já ligou o rádio hoje? Daqui a pouco eu tô no ar, hein.



Que venham mais muitos anos do nosso Programa Isabele Benito!!!



PINGO NO I

Não, não é notícia repetida, falta de assunto, “tapa-buraco”… Toda semana tem falta d’água aqui no Rio.

Agora, é no Complexo da Maré… Baixa do Sapateiro, Pinheiro, Nova Holanda… Sem uma gota, segundo os moradores, há uma semana, por conta de uma obra numa subadutora. Ah, e sem previsão de finalização do reparo!



“Ostentação aqui é isso: água mineral. Se fosse na Zona Sul, essa obra já tinha acabado em dois dias, mas quem liga pra favelado?”, afirma a moradora Camila de Lucca.



Segundo ela, até água do ar-condicionado está sendo reutilizada! Lamentável essa realidade.



A concessionária diz que o abastecimento será retomado assim que o reparo for finalizado, que estão em contato com as lideranças comunitárias e que caminhões-pipa e caixas d’água estão abastecendo aquela região.



Mas são muitos os bairros afetados. Olha o problemão. Agora que começou a fazer um calor danado…



Não quero nem ver quando o verão chegar de verdade, com aquela força total que só o carioca conhece.



TÁ BONITO!

Atletas de Taekwondo na Copa do Brasil - Divulgação

Eu amei ver essa imagem e saber que a garotada do projeto Ucan Fight, ali de Pilares, que a gente tanto fez campanha, conseguir ir para a Copa do Brasil de Taekwondo, em Recife.



4 atletas e seis medalhas conquistadas! Uma de ouro, duas de prata e três de bronze. Resultado maravilhoso, de muita dedicação, disciplina e amor… Esse são os maiores pilares do esporte!



Parabéns a todos os atletas, aos professores pelo trabalho incrível e a todo mundo que colaborou para que eles conseguissem chegar onde chegaram.



Incentivar uma criança, seja qual for o esporte, é gratificante pra caramba. E eu tenho certeza que é só o começo da caminhada deles.



Voa, molecada!!!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… A nova geração de atletas vem com tudo, e tenho dito!