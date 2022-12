Publicado 16/12/2022 01:00

A gente sempre fala aqui sobre um “assunto do dia”, algo do tipo… E hoje, eu venho falar sobre o caso do ator Thiago Rodrigues, agredido na Gávea, no último fim de semana.



Mas não quero falar, atualizar ou informar sobre o caso em si, já acompanhado por todo mundo. Quero repensar a profissão do jornalista.



É, a minha profissão, e dos meus colegas…



Repensar esse imediatismo que vem matando o jornalismo que desconfia das coisas.



O que tem em comum um bom policial e um bom jornalista na vida? Desconfiar!



Jornalista que se preze tem que desconfiar das coisas, não acreditar em histórias prontas que chegam em um balcão de delegacia ou na ponta da caneta de um repórter.



O ritmo das histórias, de clicar no celular, de mandar um WhatsApp, ter uma resposta e aceitar essa resposta, tá prejudicando demais…



A imagem do ator com a cabeça completamente aberta, é chocante, o couro cabeludo dele foi arrancado. E a manchete de todos os jornais foi: “Ator é assaltado e espancado por cinco bandidos”. Todo mundo comprou a história e a notícia rendeu assim durante toda a semana…



Tinha o número exato dos bandidos! Cadê o senso de questionar, se ninguém tinha prova daquilo?



É claro que ele foi uma vítima, ninguém aqui tá falando o contrário. Mas, embora seja um pouco “mal-educado” ou até “antiético”, é preciso perguntar: “será que isso é verdade?”





Quem conhece o Rio de Janeiro, sabe… O local onde o mesmo foi encontrado, na Praça Santos Dumont, é na esquina da delegacia! A poucos metros do Corpo de Bombeiros, ao lado do Baixo Gávea, em frente ao Jóquei Clube, onde rolava uma festa com milhares de pessoas! E ninguém viu nada? Não tem uma filmagem de câmeras de segurança?!



O cara foi espancado e ninguém tentou impedir, pedir socorro? No mínimo, é estranho!



E foi exatamente que a delegada do caso fez… Estranhou! Aí, a coisa mudou de figura… “Eu não lembro”, “não falei nada”, “tive a sensação”…



Muitas contradições… O evento em questão no Jóquei disse que, na Área VIP, onde o ator estava, teve uma confusão mais cedo.



Então, bater o martelo, traçar a trajetória do caso já no começo, por jornalistas, tá muito errado! É cortar a própria carne. É um desserviço.



Isso afeta a credibilidade de uma profissão que lutou anos e luta até hoje para ser respeitada!



Não dá pra cair na onda de blogueiragem! Isso não é assunto de fofoca, mas sim de segurança pública! Seja o ator, eu, você… Se foi assaltado, como dizem que foi, tem que ser investigado com rigor. Ainda mais quando há uma tentativa de homicídio!



Vítima ele foi, é fato, mas ninguém apurou quais as circunstâncias.



Então, a nova geração de jornalistas precisa voltar e entender, e não é papo chato de gente “velha” na profissão, o que é apurar de verdade uma informação!



A gente mexe com a vida das pessoas. Informação é preciosa e jamais pode ser fortalecida pelas cúpulas da mentiras.



PINGO NO I

Não tem nada mais incrível do que sentir a energia do Natal… O clima já chegou com tudo!



E o Conselho Regional de Enfermagem aqui do Rio já está realizando o evento “Contos e Encantos de Natal nos Hospitais”, pra levar música, dança e poesia aos internos e equipes de plantão.



Já teve no Hospital do Fundão, hoje é no Hospital Municipal de Japuíba, em Angra dos Reis e na próxima semana tem na Maternidade Leila Diniz, na Barra e no Rocha Faria, em Campo Grande.



Que máximo… Todo mundo merece viver e sentir a magia da festa.



É a presença do menino Jesus e também do bom velhinho para aqueles que se dedicam o ano inteiro a cuidar da gente!



TÁ BONITO!

Hulk e Zeus estão para adoção - Divulgação

Hulk e Zeus estão para adoçãoDivulgação

Nesse fim de semana tem mais uma campanha de adoção da ONG Bichinho Feliz! Sábado, a partir da 10 horas, minha amiga Karla de Lucas vai estar em Campo Grande, na Petdoor, que fica na Rua Baicuru, 620.



Lembra dos cães Hulk e Zeus, abandonados no início do ano por duas colombianas no Rio Comprido? Eles estão para adoção, lindos, muito bem tratados, à espera de alguém cheio de amor para levá-los pra casa!



Alô Zona Oeste! Quem quiser adotar de verdade, dar um lar, uma família para os dois, é só chegar… Eles precisam da gente!



É a última campanha do ano! Tem coisa melhor pra alegrar uma casa do que um bichinho? Então corre!



Se não der pra ir em Campo Grande, tem campanha também, no mesmo dia, em Madureira, ali no Shopping dos Peixinhos, com muitos cães e gatos à espera.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… A gente tá falando de amor de verdade, e tenho dito!