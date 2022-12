Publicado 23/12/2022 01:00

Vocês já repararam o tanto que, nos últimos anos, a gente simplesmente vem pontuando de forma diferente o que foram os Natais de nossas vidas?



Não entendeu?! Calma, eu te explico melhor….



Os Natais da minha infância eram aqueles da boa festa em família, onde cada um combinava o que levar pra ceia, assim como eu acredito que tenha sido o da maioria…

Mas a gente viu, nos últimos anos, principalmente com a chegada da pandemia, natais mais que pontuais!



No Natal de 2020, foi aquela coisa do “ano que vem todo mundo vai estar junto, ligue pra pessoa, não se reúnam agora…”



Ano passado, foi a renovação, o reencontro, a retorno da união em família…



E em 2022, foi o Natal com um gosto muito diferente. Do ano cheio de emoções! E não tô falando somente da reunião dos parentes, mas da esperança em mudanças! E é isso que vale… Acreditar, ter fé que a vida vai melhorar.



Por aqui, 72% dos cariocas dizem que a ceia de Natal vai ter que ser adaptada à realidade da economia do país… Uma ceia mais modesta, não tem jeito!



Os produtos estão muito caros, a inflação dos alimentos tá alta demais!



Isso, claro, fruto de uma política que não existiu para a classe trabalhadora, o que reflete completamente na mesa… É preciso abrir os olhos…



Por isso que eu tô aqui. Para te falar que, independentemente de quem você tenha votado, é necessário acreditar na mudança, ter esperança real de melhora. É nisso que a gente precisa se apegar!



Numa política social, pelo menos nos discursos atuais, e principalmente num passado recente, a gente viu que o pobre é sim importante e faz muita diferença.



Afinal, pobre que come faz o rico também se fartar… Tem fartura melhor na vida do que saber que o povo tá de barriga cheia?



Não mesmo! É maravilhoso.



A gente tem que pensar positivamente nesse Brasil que pode e vai dar certo. Ter a consciência de que o futuro vai ser muito melhor. Por mim, por você e por todos!



Neste fim de ano que já bate na porta, a esperança é salvação. E eu não tô falando de candidato A, B ou C, mas da massa trabalhadora, do povo brasileiro que constrói esse país.



Não podemos desistir… Natal é revolução. E com a força desse mesmo povo, o Brasil vai conseguir se reerguer!



Esse é o recado, na minha última coluna de 2022. Um Feliz Natal a todos! Uma excelente virada. 2023 é logo ali. A gente volta já já, e com força total… Bora pra cima!



PINGO NO I

Carla e a filha, Rayane, lutam para conseguir medicamento - Reprodução/Rede social

Falando em esperança, o caso da Carla de Assis, moradora do Centro do Rio, mexeu muito comigo. A filha dela de 20 anos, Rayane, está na luta contra a leucemia e precisa muito de ajuda para conseguir o medicamento Tasigna.



O remédio custa 18 mil reais e ela não tem condições de comprar… Eu divulguei no meu programa de rádio, muita gente ajudou, e a Carla, emocionada, agradeceu.



“Não sei o que falar, só agradecer por todo mundo que colabora com minha filha, a minha guerreira. São todos anjos”, escreveu ela.



O coração de mãe aqui fica como? Ainda mais nessa época…



Como é bom ser instrumento de apoio pra alguém, saber que a minha voz, é a voz de muita gente… Isso sim é uma benção e tanto.



E a campanha para conseguir o remédio da Rayane continua… Quem puder contribuir, pode ligar para: (21) 96676-8374.



TÁ SEM NOÇÃO!

Eu não sei porque ainda me surpreendo…

A gente tá sempre aqui na defesa do povo, brigando com tudo que é autoridade, mas hoje o puxão de orelha tem que ser pra essa cambada que já destruiu ônibus novo, estação nova, pichou túnel recém-reformado…



Peraí, né?! Depois quer reclamar de gestão de poder público. Não é possível que alguém tenha prazer em prejudicar aquilo que é essencial pra ele mesmo!



Passa do limite da falta de educação. Educação essa que deveria ser ensinada na escola, mas principalmente em casa!



É falta de caráter, de bom-senso, de dignidade mesmo. Pra mim é vagabundo igual, não importa o tamanho do crime.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Depois vai em cana e a cara tá no jornal, aí não adianta reclamar, e tenho dito!