Publicado 21/12/2022 01:00

Em sete dias, seis roubos de carga com tiroteio e motoristas sequestrados… Novidade por aqui? Não, nenhuma! Mas a gente está falando de Rio de Janeiro.

A gente viu nos noticiários da última semana um vendedor de água que bateu com o caminhão, teve perseguição, tiroteio… Tudo isso em plena Rodovia Washington Luís!



Bala comendo na Ilha do Governador, em mais uma tentativa de roubo de cargas, dessa vez um caminhão de peixes… E mais uma vez, o caminhoneiro no meio desse front, na linha de guerra.



São vários outros roubos, que se eu ficar citando um por um aqui, essa coluna não acaba! Caminhões de eletrônicos, eletrodomésticos, então… Nem se fala! Quase todo dia tem um! Até sequestrados e arrastados para comunidades os motoristas são.



Nada disso é à toa… O roubo de cargas no Rio de Janeiro bate diretamente na segurança e na economia. Logisticamente, é óbvio que o empresário não vai arcar (e quem arcaria?) com os custos mais altos pela falta de segurança, devido ao alto índice de roubo de cargas, mas não é só a economia… A gente tá falando de sobrevivência!



Uma hora, essa bala vai sobrar pra alguém. É mais: dezembro é o mês que a gente mais tem que ficar atento. Se a gente tá falando de quase um roubo por dia, imagina quando há maior demanda e oferta?



O comércio aquece para festas de fim de ano, o vagabundo vai querer faturar em cima disso!



Mas agora eu venho com uma ressalva: a gente sempre registrou esse tipo de roubo em rodovias. Agora, não! As gerências de facções autorizaram no meio da rua. Na Penha, no Méier, e em outros bairros esse tipo de atuação, que a gente só via nas entradas da cidade.



O que tá acontecendo? Eu te digo



Liberdade, impunidade e proteção para que o bandido atue cada vez mais em áreas urbanas e aí tá o risco pra todos nós!



Além do mapeamento, o trabalho de segurança precisa ir além. Se um cara faz uma encomenda de carga de celular, por exemplo, e dá o bote é porque tem alguém que faça o escoamento e a venda desses produtos. Receptação escancarada!



Todo mundo que participa tem a mão manchada pelo crime… Quem bota a arma na cabeça do caminhoneiro, quem aperta o gatilho e também quem faz uso dessa mercadoria!



Quem entra nessa, faz parte das facções do Rio, e é hipócrita demais. Vai vendo…



3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Que notícia boa! A partir do próximo ano, a quadra da Beija-Flor de Nilópolis vai contar com uma base do programa “Empoderadas”, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.



O objetivo, claro, é atender as mulheres da comunidade com várias atividades de técnicas de prevenção e enfrentamento a violência contra mulher, dando todo o suporte necessário.



O polo na quadra da escola será coordenado pela professora de jiu-jitsu Monique Bispo… Samba por lá já tem pra caramba, agora vão ter ainda mais mulheres sabendo se defender de homem metido a valentão!







Cultura sempre ligada ao social, em todos os aspectos. Quem quiser ter mais informações sobre cadastro, é só procurar o Instagram @empoderadas.rj



TÁ FEIO!

Rua no Morro de São Jorge, em Macaé - Reprodução

Parece um terremoto! E as imagens não deixam mentir…



A forte chuva que atingiu Macaé ontem foi assustadora. O solo do Morro de São Jorge abriu completamente! Foi cratera pra tudo que era lado, carros praticamente dentro dos buracos, um desespero para os moradores.



Ruas alagadas, infelizmente, a gente vê toda hora, por falta de planejamento e escoamento, mas isso parece abalo sísmico! Um absurdo!



A gente foi atrás da Prefeitura de Macaé pra saber o que pode ter gerado esse cenário de caos.



Em nota, a prefeitura informou que a Rua Abílio Corrêa Borges estava aberta para receber a pavimentação amanhã, porém todo o material de forragem (assentamento antes da pavimentação) foi retirado com as chuvas.



Informou também que já estava sendo restabelecido o acesso aos moradores desde ontem e que o cronograma continua com o início da colocação de paralelos. A prefeitura está dando todo o apoio às famílias com a limpeza e retirada de barro.



Lamentável que várias famílias passem por isso, ainda mais nessa época do ano. A gente espera que dê tudo certo.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Tá aterrorizante, e tenho dito!