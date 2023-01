Ruas do bairro da Cerâmica, em Nova Iguaçu, estão abandonadas - Reprodução

Ruas do bairro da Cerâmica, em Nova Iguaçu, estão abandonadasReprodução

Publicado 09/01/2023 00:00

“A gente sofre muito aqui, falta de tudo. Ninguém ajuda. A chuva quando chega, leva o pouco que temos, só sobra a lama e o lixo. É muito abandono”.



A fala é da Dona Rosângela Barbosa, moradora do bairro da Cerâmica, em Nova Iguaçu. As imagens enviadas por ela e por vizinhos mostra o descaso em várias ruas do local!



“Os pontos mais críticos são as ruas Luiza, Maria Augusta e Gení Saraiva. O povo aqui fica sempre sem água, tem que pegar em poço artesiano. Também quase não tem ônibus. Só passam dois e a cada 40 minutos. É uma espera danada pra passar um! Se chover ou estiver engarrafado, ferrou”, conta ela.



É um problema generalizado, numa das maiores cidades da Baixada Fluminense, gente. Falta de tudo mesmo! Embora seja surreal, não surpreende ninguém em nada… A gente sabe que, infelizmente, a realidade é essa. E não muda!



Segundo os moradores, tem anos que a prefeitura foi ao local para refazer o asfalto, mas só jogou uma leve camada, e claro, tudo já se desfez.



“É muito triste, porque as contas chegam, tudo é pago em dia e é isso que a gente recebe. O ano vira, mas tudo continua igual”.



Ela e todos os moradores têm toda razão de reclamar. A gente tá falando de direitos básicos. De qualidade de vida. A gente também cansa de cobrar! Quase todo dia tem um lugar passando por tudo isso…



Não é notícia repetida. É abandono em sequência!



A coluna foi atrás da prefeitura de Nova Iguaçu, que em nota, afirmou que as ruas serão asfaltadas em obras futuras. Afirmou também que tem um projeto de obras já licitadas e iniciadas de meio-fio, drenagem pluvial, calçadas e asfalto em diversas ruas de 32 bairros da cidade. Uma parte do bairro Cerâmica vai entrar em intervenção em breve. Sobre as linhas de ônibus, a Prefeitura de Nova Iguaçu irá intensificar ações para que os intervalos diminuam.



Já a Águas do Rio informou que o sistema de abastecimento em alguns municípios ficou comprometido devido às chuvas, é que será normalizado gradativamente.



A gente espera que resolvam!



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

“Ah, porque não homenageia em vida? É sempre isso, ninguém vai chamar pelo nome de agora, só pelo antigo…”



Depois das mudanças em vias importantes da cidade para homenagear os grandes Pelé e Roberto Dinamite, muita gente fez esse questionamento.



“Vai ser sempre Radial Oeste! Mudar também o nome da rua em São Januário vai dar trabalho para os comerciantes, para quem mora no entorno”…



Todo mundo sabe disso, assim como sabemos também que é uma forma de manter viva a memória desses nomes para o futuro. Não é a primeira vez que acontece, e nem será a última. O impacto é muito mais positivo do que ao contrário.



Há pouco tempo teve também lá em Niterói a mudança pra Rua Paulo Gustavo, e todo mundo já se acostumou!



Não custa nada ter um pouco de empatia por quem leva o nome da cidade ou do país para o mundo, né? Tem gente que quer ver um motivo pra criticar, seja o que ou quem for.



Vamos ser menos chatos. Os tempos já estão tão difíceis… É só você chamar como quiser!



'TÁ GELADINHO!'

Foi essa a resposta que a gente recebeu da acompanhante de um dos pacientes do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, que reclamou na semana passada da falta de ar-condicionado por lá.



A gente cobrou e, segundo os pacientes, o equipamento foi consertado!



“Agora tá tudo funcionando. Meu irmão tá até de edredom. Só agradecer a vocês pela ajuda e por dar voz a gente”.



Aí, sim! Bora continuar de olho, fiscalizando.



O povo reclama, a gente vai atrás e o poder público faz o seu trabalho.



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Se cada um fizer o seu papel, tudo funciona, e tenho dito!