PINGO NO I: Tiro atinge janela de apartamento na FreguesiaReprodução

Publicado 06/01/2023 05:00

“Ele sobreviveu a uma pandemia e morre cheio de tiro, com um pedaço de madeira na mão”. As palavras são da irmã da vítima, o catador de recicláveis Dierson Gomes da Silva, de 50 anos, morto na operação da Polícia Militar na Cidade de Deus. É claro que a investigação sempre vai cair na questão técnica de em que situação ou circustância o policial atirou… Mas o fato é que a tragédia do Dierson vai muito além do que apenas um tiro disparado mais uma vez pela polícia, que mata um inocente.

A questão é a pobreza! O favelado ser excluído de tudo… O Dierson é o verdadeiro exemplo. Ele tinha uma questão psicológica, e não teve acesso à educação, à saúde, que literalmente sobreviveu aos trancos e barrancos. Dierson morreu com essa madeira na mão e uma faixa do desenho animado Naruto… É muito emblemático tudo isso. Não dá pra ignorar essa realidade tão complexa.



Esse é o reflexo do caos da sociedade, dos que vivem numa comunidade… Isso tudo num terreno hostil, em que o policial vive à flor da pele! Os moradores vivem assim desde que nascem, até qualquer idade, nessa triste realidade, sendo um alvo em potencial. Seja em operação policial, troca de tiros entre facções, tráfico e milícia…



O front é muito cruel, desumano, e o povo é que sempre paga a conta com sangue.



PINGO NO I

Ainda falando sobre esse triste cenário… As balas continuam voando por aí! Só nesses primeiros dias do ano, a gente já viu gente e até pudim atingidos… Na terça à noite, a janela da casa do diretor de TV e meu amigo Jorge Dubonet, na Rua Teodomiro Pereira, na Freguesia, foi também atingida, por volta de 11 da noite.



“Acho que nasci de novo. Eu estava sentado embaixo, a bala quase veio na minha cabeça”, conta Jorge.



Imagina o susto? Dentro de casa! Ele, claro, registrou queixa e a 41ª DP (Tanque) solicitou uma perícia no local, pra descobrir o que aconteceu e de onde possa ter vindo esse tiro. Lamentável… Se dentro de casa tá assim, imagine lá fora? Tá cada dia mais difícil e perigoso.



TÁ CURIOSO!

Um amigo meu, morador do interior do estado, registrou e mandou para a coluna… Gambiarra até dentro de van, para conseguir mais passageiro! Não tem assento disponível pra quem depende do transporte? Bota um banquinho do lado! Como é que faz curva, gente? Esse banquinho nem é fixo no chão!



“Não aguento mais isso, alguém tem que me tirar dessa vida”, conta ele, rindo muito pra não chorar.



Das duas uma: ou tá faltando transporte ou a população aumentou! Olha, vou te contar… Só acredito vendo, e quando vejo, não acredito. Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Amador aqui não se cria, só profissa, e tenho dito!