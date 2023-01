Bolsonaristas radicais fizeram atos de vandalismo em Brasília - EVARISTO SA / AFP

Publicado 11/01/2023 00:00

Depois do atentado golpista e criminoso, vários advogados foram até o ginásio de esportes para onde as pessoas foram levadas…



E uma imagem me chamou muita atenção: quando o advogado começou a listar os crimes cometidos por aqueles que se intitulam (e provaram que não são) cidadãos de bem, e uma mulher começou a chorar desesperadamente!



Ué, agora chora? Achou que fosse acontecer o que, promovendo aquelas cenas de barbárie?! Pela constituição, todos cometeram crime!



Assusta muito ver a capacidade dessas pessoas e o absurdo que o ser humano é levado, em manada de massa.



Agora, quem fez, vai ter que segurar a bronca! É você por você, só. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo! E aqui, na pátria amada, patriota, também.



Quem bradou tanto sobre “bandidos”, foi informado por advogados: “você também é bandido!” E pra bandido, é cadeia!



Ahh, mas “bandido bom, é bandido morto”, né? Imagina só se levassem ao pé da letra…



Vão lidar com o martelo da justiça!



Destruíram a Suprema Corte. O tapete de Burle Marx. Da princesa Isabel A galeria de obras de arte, do império chinês à corte da França.



É… E aquele que tanto defendem, nem aqui pra pagar o advogado está! Nem ele, nem quem financiou. A realidade é essa, patriota.



Cada conduta é individual, independentemente do ato! E nem fake news é mais capaz de salvar. O tiro saiu pela culatra!



Fizeram de tudo e a resposta foi essa. Quem é de direita, criticou. De esquerda, também. Ah, o centro, idem!



Quem é contra o presidente eleito democraticamente, vai ter que engolir que ele só saiu fortalecido. Uma nova era vem por aí, essa é a verdade.



E não me venham falar de “movimento”, “manifestação”, o que o mundo enxergou ali no domingo foi tentativa clara de um golpe de estado. Crime previsto em constituição. Ruptura de democracia!



Entenderam agora? Não adianta mais chorar. Vão ter que responder na ponta da caneta chamada lei.



Ah? E sabe quem vai definir isso? A Suprema Corte, aquela destruída por aqueles que não representam o povo brasileiro.



3,2,1… É CADEIA PRA CRIMINOSOS E DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Não estamos nem na metade do primeiro mês de 2023 e o número de feminicídios já é assustador. Só na Rocinha, foram quatro! Isso sem contar nos outros cantos.



É muito desanimador ter que noticiar sempre as mesmas situações, os mesmos cenários: mulheres, vulneráveis, nas mãos de homens covardes que não aceitam o fim de relacionamento ou um simples “não”.



Não é à toa que trago sempre aqui mulheres na linha de frente, no combate à violência… Justamente para que outras de nós, ainda sem voz, sem lugar de fala, se inspirem na batalha, se levantem e denunciem esses machões.



Pra você que tá lendo e passa por isso, ainda dá tempo de se livrar. Não se cale, procure ajuda, e coloque aquele que faz da sua vida um inferno atrás das grades.



É por você, por mim, por todas nós. Inclusive por aquelas que não estão mais aqui para gritar socorro! Bora seguir na luta, umas pelas outras.