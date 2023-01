Menina de 10 anos é vítima de racismo em rede social - Reprodução

Menina de 10 anos é vítima de racismo em rede socialReprodução

Publicado 12/01/2023 22:49 | Atualizado 12/01/2023 22:58

Rio – Uma menina de apenas 10 anos foi vítima de racismo em uma rede social. Em um vídeo publicado em novembro de 2022, a menina escreveu "essa pessoa está procurada porque roubou toda beleza do mundo" e recebeu comentários como "macaca", "preta" e "só nasce de novo, macaca".

O caso foi registrado por sua mãe, Célia Leite, nesta quinta-feira (12), na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, na região central do Rio. Segundo Célia, foi a própria criança que pediu para prestar queixa do ocorrido. As informações são do 'RJTV 2'.

Mãe e filha buscaram a delegacia para que os autores do crime sejam identificados e punidos. Daniel Vargas, advogado da família, acredita que a nova lei sancionada pelo Governo Federal, nesta quarta-feira (11), e que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, aumentando a pena para o crime de injúria racial, diminuirá o número de casos como esse, além de defender que os envolvidos sejam punidos: "A gente acredita que essas pessoas recebam o peso da lei do crime que cometeram", disse o advogado.



"Todo mundo que passar por esse constrangimento tem que prestar queixa, ir à delegacia, para que o mundo seja um mundo melhor", finalizou Célia.