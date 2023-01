Registro de ocorrência também foi feito por outros dois amigos de Raull - Reprodução Twitter

Publicado 13/01/2023 14:19 | Atualizado 13/01/2023 14:21

Rio - O ativista Raull Santiago registrou ocorrência por crimes de ameaça, calúnia e injúria racial, nesta sexta-feira (13), na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio. Segundo relato em postagem no Twitter, o ativista tem sido alvo de fake news e de ataques de grupos bolsonaristas.



"Denunciar é importante, por segurança e também para que essas pessoas saibam que é preciso ter responsabilidade sobre o que você comunica! Para estas pessoas, o registro de ocorrência e investigação, além do processo de todos os perfis que estamos identificando", compartilhou Raull, na rede social.



As postagens dos grupos de direita afirmam que o ativista teria se infiltrado nos atos terroristas do último domingo (8). Por conta das fakes, Santiago afirma que começou a receber ameaças feitas por bolsonaristas.



Depois das ameaças, o ativista chegou a gravar um vídeo onde mostrava fotos comprovando que estava no Complexo do Alemão, no Rio, no mesmo momento em que os atos antidemocráticos aconteciam em Brasília.