Luciano Mattos foi reconduzido à chefia do MPRJ pelo governador Cláudio CastroDivulgação/ MP-RJ

Publicado 13/01/2023 14:14





Na Rio - O governador Cláudio Castro reconduziu, nesta sexta-feira (13), Luciano Mattos ao cargo de procurador-geral de Justiça do Estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade. Mattos, que atuou no cargo durante o último biênio, foi escolhido para permanecer no posto mesmo sem ter sido o mais votado na última eleição do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).Na votação do órgão para escolher entre os candidatos da lista tríplice , o procurador-geral, que agora inicia mais um mandato, acabou em segundo, com 437 votos (41,69%), atrás de Leila Costa, que recebeu 485 votos (46,27%). Terceira colocada, Somaine Cerruti obteve 126 votos (12,02%).





A escolha de Castro foi feita a partir dos nomes entregues a ele no último dia 2 e tem base no parágrafo 3º do artigo 128 da Constituição Federal, que determina que os ministérios públicos dos estados formem a lista dentre integrantes da carreira, para mandato de dois anos, permitindo uma recondução. Durante o primeiro biênio em que comandou o MPRJ, Mattos conduziu operações que prenderam diversos delegados, inclusive o ex-secretário de segurança Allan Turnowski. Além disso, ele esteve à frente das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do caso das rachadinhas, envolvendo o senador Flávio Bolsonaro.

Luciano Mattos tomará posse, em sessão solene do Órgão Especial, para o mandato que entrará em vigor entre 17 de janeiro de 2023 e 16 de janeiro de 2025.



Segundo o MPRJ, nesse período, Luciano Mattos irá trabalhar para "fortalecer ainda mais a atuação coletiva especializada, permitindo um trabalho estratégico, pautado por metas, indicadores e resultados, auxiliando os órgãos de execução e propiciando a participação cada vez maior dos membros".



Histórico do Procurador-Geral



Luciano Mattos é natural de Niterói, na Região Metropolitana e iniciou a carreira no MPRJ como agente de procuradoria, onde atuou na Assessoria Criminal. É promotor desde 22 de setembro de 1995 e já atuou como coordenador-geral do MPRJ na Região dos Lagos.



No Rio, Luciano trabalhou na Central de Inquéritos, na área de investigação criminal, e na coordenação das promotorias de Tutela Coletiva da capital.



Em 2006, assumiu a Promotoria de Tutela Coletiva e Meio Ambiente de Niterói, de onde se afastou, de 2013 a 2018, para presidir a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (AMPERJ) em três mandatos.



De volta a Niterói, se licenciou para concorrer às eleições do primeiro mandato como PGJ, que teve início em janeiro de 2021. Com a recondução, Mattos comandará o MPRJ até janeiro de 2025.