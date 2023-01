Fábio da Silva Travassos, mais conhecido como Fábio Charuto - Reprodução

Fábio da Silva Travassos, mais conhecido como Fábio CharutoReprodução

Publicado 13/01/2023 13:03 | Atualizado 13/01/2023 13:10

Rio - A Polícia Civil continua as buscas nesta sexta-feira (13) pelo ex-candidato a deputado estadual nas últimas eleições Fabio da Silva Travassos, conhecido como Fábio Charutos, após ser sequestrado na tarde desta quinta-feira (12), na Travessa da Creche, Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Segundo testemunhas, Fábio foi encurralado por dois homens encapuzados, baleado e levado dentro do porta-malas do carro da dupla, enquanto aguardava para ser atendido em uma barbearia. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionados para verificar uma ocorrência de sequestro. Chegando ao local, a vítima não foi localizada.

Fábio da Silva Travassos, mais conhecido como Fábio Charuto Reprodução

Em nota a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e diligências estão em andamento para localizar a vítima e esclarecer todos fatos