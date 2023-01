A mala foi apreendida com 15,680 kg de skunk - Divulgação/Receita Federal

A mala foi apreendida com 15,680 kg de skunk Divulgação/Receita Federal

Publicado 13/01/2023 15:03 | Atualizado 13/01/2023 15:19

Rio - A Receita Federal prendeu uma passageira que carregava 15,680kg de skunk dentro de uma mala, no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (13). O valor total da apreensão foi de R$ 1.176 milhão.

A passageira havia saído de Manaus e fez uma escala no Rio. O destino final era o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo os agentes, após trabalho de análise de risco da equipe da Divisão de Vigilância Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), uma mala foi identificada no scanner de raio-x contendo objeto estranho parecendo ser droga em tabletes.