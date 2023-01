Garis trabalhando na limpeza do Sambódromo para o Carnaval 2023 - Divulgação

Publicado 13/01/2023 14:03

Rio - A Comlurb preparou uma operação especial de limpeza, neste fim de semana, para o início dos ensaios técnicos das escolas de samba no Sambódromo. No sábado (14), se apresentam pela Série Ouro, Lins Imperial, Inocentes de Belford Roxo e Estácio de Sá. Já no domingo (15), pelo Grupo Especial, será a vez de Império Serrano e Paraíso do Tuiuti.

A Companhia vai atuar na limpeza do lado de fora do Sambódromo, no entorno e nas áreas de acesso em três turnos, antes, durante e depois do evento. A pré limpeza será feita por 15 garis. Uma equipe com 34 garis entra às 15h e outra, com 42 garis, começa a trabalhar a partir da meia-noite. Os profissionais de limpeza vão atuar com o apoio de um caminhão compactador e dois caminhões satélites.