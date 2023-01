Suspeito foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) - Divulgação

Suspeito foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca)Divulgação

Publicado 12/01/2023 19:12 | Atualizado 12/01/2023 21:39

Rio - Jorge Barauna Rocha foi preso, nesta quarta-feira (11), em Bonsucesso, na Zona Norte, por tentativa de homicídio contra Sansão dos Santos e Leonan de Oliveira. O crime, que aconteceu em abril de 2020, teria sido motivado por uma disputa de terreno de família.

De acordo com a investigação, o suspeito pulou o muro da casa de uma das vítimas, localizada no distrito de Coelho da Rocha, em São João de Meriti, e se escondeu atrás da cortina de uma igreja que fica no terreno. Quando Sansão se abaixou para fechar uma torneira, Jorge, utilizando duas facas, o atingiu na barriga e nas costas.

Em seguida, Leonan apareceu no quintal e Jorge o atacou com uma facada no pescoço e fugiu. Os dois foram socorridos por vizinhos.

O inquérito aponta o crime aconteceu por conta de uma disputa pelo terreno onde está construída a residência de Sansão. Além disso, Jorge estaria descontente com a igreja mantida no espaço.

Os policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. Após diligências, ele foi encaminhado ao sistema prisional.