Carga de cigarro é apreendida na RJ-106 - Divulgação

Publicado 12/01/2023 16:48

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam, nesta quinta-feira (12), um carro com carga roubada de cigarros na RJ-106, altura do bairro Várzea das Moças, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O motorista do veículo foi conduzido à 75ª DP (Rio do Ouro) para prestar depoimento sobre a apreensão.

Segundo a PM, as caixas de cigarros ainda não foram contabilizadas, mas nas imagens divulgadas pela corporação é possível contar ao menos 45 caixas com maços de cigarro. Veja as imagens:

#BPRv intercepta carro que transportava carga de cigarros roubada na RJ-106, altura de São Gonçalo.

Ocorrência em andamento. pic.twitter.com/GD15gV65Ch — @pmerj (@PMERJ) January 12, 2023

O material ficará apreendido em sede policial.

Ocorrência de roubo de carga termina com morte em São João de Meriti

Também nesta quinta-feira (12), policiais do 21º BPM (São João de Meriti) apreenderam uma carga roubada de carne em em São João de Meriti, Região Metropolitana. Houve confronto e um suspeito morreu . De acordo com a PM, uma equipe do 21° BPM (São João de Meriti) foi acionada por testemunhas para verificar a ocorrência de roubo a um caminhão de carga, efetuado por dois suspeitos em uma moto, na rua Anastácio Correia e seguiram até o local.

Os policiais localizaram o veículo e o cercaram na via. Durante a tentativa de abordagem, os criminosos atiraram contra os agentes, que revidaram.

Durante o confronto, um homem ficou ferido e foi socorrido a UPA do Jardim Íris, mas não resistiu. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38. A carga de carnes que era transportada pelo caminhão foi recuperada intacta.

A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti) e encaminhada a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).