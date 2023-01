Acidente causou retenção no trânsito da Linha Vermelha - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/01/2023 14:01 | Atualizado 12/01/2023 15:21

Rio - Uma colisão entre uma moto da Polícia Militar e um carro na manhã desta quinta-feira (12), na Linha Vermelha, na entrada da comunidade Parque União, na Maré, deixou duas pessoas feridas.

O Quartel da Ilha do Fundão do Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h40 para o local. Segundo a equipe da Polícia Militar, o agente estava em um patrulhamento quando ocorreu a batida. O policial teve o pulso fraturado e foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar.



O motorista do carro, Erich C. Gaida, de 28 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Não há informação sobre o estado de saúde dele.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), houve uma retenção no trânsito devido ao acidente. No entanto, o movimento da via já voltou ao normal.