Publicado 12/01/2023 13:00 | Atualizado 12/01/2023 13:15

Rio - Policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam um foragido da Justiça no bairro de Vila Valqueire, na Zona Oeste. Francisco Ivan Carvalho Sobrinho, de 39 anos, possui um mandado de prisão preventiva por tentativa de feminicídio, ocorrido em 2012, na Barra da Tijuca.



Francisco é acusado de ter tentado matar sua ex-companheira com quem viveu por oito anos e tiveram três filhos. O investigado não aceitava o término do relacionamento e, após alguns episódios de agressões verbais e psicológicas, passou a perseguir a vítima, até que ficou aguardando a mulher sair do restaurante onde trabalhava, na Barra da Tijuca, e a atacou num ponto de ônibus, desferindo diversos golpes com um canivete na vítima, causando graves ferimentos pelo corpo.



O acusado só não conseguiu matar a ex-companheira em virtude da intervenção de populares e colegas de trabalho da vítima, que conseguiram impedir a continuidade das agressões. Ele conseguiu fugir e a vítima ficou internada por vários dias em razão das diversas lesões causadas no seu corpo.



Ele estava foragido desde 2019 e foi preso na casa onde mora hoje com a atual mulher. Ele foi encaminhado à Secretaria Estadual de Administração Prisional (Seap), onde permanecerá à disposição da Justiça.