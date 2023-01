Três criminosos são presos e um é baleado em ação do 20º BPM (Mesquita), na comunidade da Chatuba - Divulgação / PMERJ

Três criminosos são presos e um é baleado em ação do 20º BPM (Mesquita), na comunidade da ChatubaDivulgação / PMERJ

Publicado 12/01/2023 13:26

Rio - Um homem foi baleado durante um confronto com policiais militares, ocorrido na manhã desta quinta-feira (12), em Mesquita, na Baixada. A ação terminou, ainda, com três suspeitos presos. As identidades, porém, não foram divulgadas.



De acordo com informações da PM, uma equipe do batalhão local realizava policiamento em um dos acessos à comunidade da Chatuba, quando foi atacada por criminosos e revidou.



Após a troca de tiros, os agentes encontraram um homem ferido e o socorreram ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse. Não há informações sobre o estado de saúde dele.



Além dele, outros três suspeitos acabaram detidos. Com o grupo, foram apreendidos um rádio comunicador, uma granada e drogas de diversos tipos.



A região é alvo de disputas entre criminosos e já foi palco de diversas tentativas de invasão nos últimos anos. Atualmente, a comunidade é dominada pelo Comando Vermelho. Integrantes da faccão Amigos dos Amigos e a milícia Liga da Justiça, no entanto, tentam controlar o local.