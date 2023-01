Programa Cidadania Itinerante visita Realengo nesta sexta-feira - Divulgação / Prefeitura do Rio

Programa Cidadania Itinerante visita Realengo nesta sexta-feiraDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 12/01/2023 11:46

Rio – Realengo, na Zona Oeste da capital, vai receber, na sexta-feira (13), o programa Cidadania Itinerante. O projeto, promovido pela Prefeitura, oferece serviços gratuitos à população e estará disponível na Rua Marechal Soares de Andreia, 420, das 10h às 15h.

Entre os serviços disponibilizados estão atendimento jurídico e gratuidade para a solicitação e segunda via de documentos, como carteira de identidade, certidões de nascimento, de óbito e de casamento, habilitação de casamento e termo de união estável.

Uma equipe da Light também estará presente na ação, realizando atendimento às demandas dos presentes e oferecendo a troca de lâmpadas usadas por novas de LED. Para usufruir do serviço da empresa, será necessário apresentar contas de luz.

Vinculada à Secretaria Municipal de Cidadania, responsável pelo programa, uma equipe do Procon Carioca também vai estar no local. Consumidores interessados em registrar reclamações a respeito de qualquer empresa ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.

“O objetivo do serviço itinerante é chegar a todos os pontos da cidade para agilizar as demandas dos consumidores e resolver o mais rapidamente as questões de consumo”, afirma Igor Costa, Diretor Executivo do Procon Carioca.

As queixas serão encaminhadas diretamente às empresas, que terão um prazo de dez dias para solucionar as questões.

“É fundamental os serviços da prefeitura chegarem a todos os cidadãos com a maior agilidade possível. É garantia de direitos básicos”, afirma o secretário de Cidadania Renato Moura.