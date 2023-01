Polícia Civil apreende joias e relógios furtados por falsa diarista - Divulgação

Publicado 12/01/2023 17:55

Rio – Joias e relógios furtados por uma falsa diarista, presa em flagrante no último dia 31, foram recuperados pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (12), em lojas de joias na Zona Oeste do Rio. Agentes da 15ª DP (Gávea) apreenderam ainda R$ 4,6 mil em espécie.

Os policiais cumpriram ao todo oito mandados de busca e apreensão. Quatro foram em estabelecimentos de Santa Cruz, na Zona Oeste; um na Comunidade do Rola, no mesmo bairro, e outros três em residências daquela região.

Entre os objetos recuperados estão anéis, cordões e um Rolex.

A ação é continuidade das investigações sobre furtos cometidos por Fabiana Pereira de Souza, que se passava por diarista para roubar as residências onde iria trabalhar. Segundo as apurações da polícia, a mulher estava inscrita em um site que funciona como intermediário para contratação de babás, cuidadores de idosos, empregadas domésticas e diaristas. Quando era contratada, ela furtava objetos, dinheiro e joias das casas onde trabalhava. Fabiana Pereira de Souza foi presa em flagrante , no dia 31 de dezembro, por se passar por diarista para praticar furtos contra clientes na Zona Sul do Rio. Ela foi presa após ser denunciada por uma das famílias vítimas do crime, de quem ela teria levado pertences com valor estimado em R$ 300 mil.De acordo com os investigadores da 15ª DP (Gávea), delegacia responsável pela prisão, a suspeita usava um aplicativo que intermedia contato de clientes com diaristas, babás e cuidadores de idosos para chegar até a residência das vítimas. Uma vez no local, ela furtava os pertences dos clientes.Fabiana teria feito, ao menos, dez famílias vítimas durante o tempo em que atuou como falsa diarista. O número de vítimas ainda pode aumentar.A denúncia que levou os agentes da 15ª DP até Fabiana foi feita por um casal. As vítimas alegam que ela abriu o cofre do imóvel e furtou joias e dinheiro. No local, havia uma pulseira de prata, outra de ouro, uma corrente de ouro, óculos de grife e duas alianças - sendo uma delas cravejada com diamantes.A suspeita também teria levado R$ 350, 300 dólares e mais 100 pesos argentinos que estavam no apartamento.