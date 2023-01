Polícia encontrou cartões, joias, relógios, maquininhas e até chave reserva de carro em posse da diarista - Divulgação

Publicado 02/01/2023 14:59 | Atualizado 02/01/2023 16:13

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, no sábado passado (31), Fabiana Pereira de Souza que se passava por diarista para praticar furtos contra clientes na Zona Sul do Rio. Ela foi presa após ser denunciada por uma das famílias vítimas do crime, de quem ela teria levado pertences com valor estimado em R$ 300 mil.



De acordo com os investigadores da 15ª DP (Gávea), delegacia responsável pela prisão, a suspeita usava um aplicativo que intermedia contato de clientes com diaristas, babás e cuidadores de idosos para chegar até a residência das vítimas. Uma vez no local, ela furtava os pertences dos clientes.

Fabiana teria feito, ao menos, dez famílias vítimas durante o tempo em que atuou como falsa diarista. O número de vítimas ainda pode aumentar.



A denúncia que levou os agentes da 15ª DP até Fabiana foi feita por um casal. As vítimas alegam que ela abriu o cofre do imóvel e furtou joias e dinheiro. No local, havia uma pulseira de prata, outra de ouro, uma corrente de ouro, óculos de grife e duas alianças - sendo uma delas cravejada com diamantes.

A suspeita também teria levado R$ 350, 300 dólares e mais 100 pesos argentinos que estavam no apartamento.

Parte desses pertences, reconhecido pelas vítimas, foi encontrado com Fabiana no momento da prisão em flagrante. Outra vítima, uma mulher, também reconheceu brincos que haviam sido furtados de sua residência pela suspeita.



Além das joias, a polícia também encontrou relógios, documentos, cartões de crédito e maquininhas de cartão, que poderiam ser usadas pela acusada para aplicar golpes.



Um dos RGs, inclusive, teria servido para que Fabiana criasse um novo perfil no aplicativo onde oferecia o trabalho de diarista. A manobra foi usada por ela após seu perfil oficial ter sido bloqueado por denúncias de clientes.