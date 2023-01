Prisão foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso) - Reprodução / Google Earth

Publicado 02/01/2023 19:42

Rio - Um homem suspeito de se passar por pastor evangélico para furtar vítimas foi preso, nesta segunda-feira (2), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Segundo investigadores da 21ª DP (Bonsucesso), responsável pelo caso, a prisão foi feita com ajuda de informações obtidas pelo setor de inteligência da corporação e também por denúncias anônimas.

O suspeito se e passava por falso líder religioso para conquistar a confiança dos fiéis, que em sua maioria eram idosos. A estratégia do pastor consistia em pedir acesso à residência das vítimas com o pretexto de fazer oração no imóvel. Uma vez dentro da casa, ele e uma comparsa distraiam os donos da residência furtar os pertences.

A dupla levava joias, dinheiro e também cartões de crédito que eram usados para compras em lojas e saques em caixas eletrônicos. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas só ficavam sabendo que tudo não passava de um furto horas depois, ao procurar seus pertences, ou ao serem notificados por seus bancos das compras e saques indevidos.

O suspeito já era foragido da Justiça. Contra ele, havia três mandados de prisão pendentes por furto qualificado e associação criminosa. No momento da prisão, o falso pastor tentou fugir, mas foi capturado por agentes enquanto saía pelos fundos da casa.