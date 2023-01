Vídeo mostra momento de tentativa de feminicídio em Cabo Frio - Reprodução

Vídeo mostra momento de tentativa de feminicídio em Cabo FrioReprodução

Publicado 02/01/2023 19:48

Rio – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma tentativa de feminicídio ocorrido em uma peixaria na Rua Augusto Saraiva, bairro Jacaré, em Cabo Frio, na manhã desta segunda-feira (2).

Nas imagens, um homem portando uma arma de fogo entra na loja e aponta a pistola para Rosilene de Azevedo da Silva, de 39 anos, sua ex-companheira. Ela empurra o homem e vai para a parede do outro lado, enquanto um outro homem entra em luta corporal e é atingido pelo suspeito e cai no chão. Rosilene corre para a rua.

Em seguida, começou nova luta corporal entre o ex-companheiro de Rosilene, um outro homem e uma mulher que estavam no estabelecimento.

Homem tenta matar a tiros a ex-companheira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/wTjI38qCJc — Jornal O Dia (@jornalodia) January 2, 2023

A Polícia Militar informou que agentes do 25ºBPM (Cabo Frio) foram acionados para verificar a ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, foram informados que um homem entrou no estabelecimento comercial em que as vítimas trabalhavam e atirou. Um homem e uma mulher foram socorridos a unidades de saúde da região.

A ocorrência registrada na 126ª DP (Cabo Frio). Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento e agentes buscam informações para esclarecer as circunstâncias do crime.