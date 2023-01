Bruno era investigado por estupro de três mulheres - Reprodução

Bruno era investigado por estupro de três mulheresReprodução

Publicado 02/01/2023 18:59 | Atualizado 02/01/2023 19:43

Rio - A Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Niterói não indiciou o influenciador e modelo Bruno Krupp pela investigação de estupro de três mulheres. De acordo com a corporação, os inquéritos foram relatados ao Ministério Público sem o indiciamento por ausência de materialidade.

A Polícia Civil explicou que como os registros não foram realizados na época dos fatos, houve prejuízo à investigação, uma vez que vestígios do crime não foram detectados no laudo do Instituto Médico Legal (IML).