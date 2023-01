Projeto quer reduzir a geração de embalagens plásticas e melhorar a gestão de resíduos produzidos nas areais da Praia de Copacabana - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agencia O Dia

Publicado 02/01/2023 18:11

Rio – Novo ano, novos hábitos. Aqui no Rio, a Praia de Copacabana, na Zona Sul, já se prepara para, neste verão, colocar a mão na massa – ou melhor, na areia. Batizado de Praia Circular, o projeto, que será implementado na orla da Princesinha do Mar, tem como objetivo reduzir a geração de embalagens plásticas pós consumo e melhorar a gestão de resíduos produzidos nas areais, através de iniciativas-piloto.

Dentre as principais ações da iniciativa, estão a distribuição de copos retornáveis pela rede hoteleira, a instalação de máquinas para venda de água a granel e pontos para a compra de resíduos entregues voluntariamente por catadores, ambulantes, moradores e turistas. Além de conscientizar e diminuir o uso do material, também serão trabalhadas medidas para incentivar a economia circular.

O projeto é fruto do programa Recicla Orla, da Orla Rio e Polen, e do projeto Plásticos Circulares nas Américas, da União Europeia. Para o vice-presidente da Orla Rio, concessionária que administra os quiosque à beira-mar, Guilherme Borges, a iniciativa prevê ações e soluções inovadoras para um uso mais consciente do plástico.

"Essa matéria-prima tão importante para toda a sociedade tem condições de ter um uso melhor, através de técnicas de reutilização e do seu reuso. É isso que nós vamos buscar ao longo do ano: reduzir a quantidade de plásticos produzidos pelas nossas operações comerciais na praia", explicou o presidente, reafirmando a importância da colaboração de toda a sociedade para um futuro mais sustentável.

O Praia Circula também recebeu apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Empresa de Turismo do município, a Riotur, que promete coordenar toda a rede de empresas privadas do entorno, bem como os prestadores de serviços, como instrutores esportivos, massoterapeutas e ambulantes credenciados. O secretário da pasta de esportes, Guilherme Schelder, afirmou que projetos como o Praia Circular são importantes e necessários.

"Nós da Secretaria Municipal de Esportes temos muito orgulho de apoiar este tipo de iniciativa. Com a regularização das atividades esportivas na orla, nós conseguimos atrair ainda mais pessoas que são frequentadoras diárias do espaço e ajudam também a movimentar a economia. Conscientizar a população sobre todo cuidado que o meio ambiente precisa é fundamental para que a nossa e as próximas gerações vivam em um ambiente sustentável", disse Schelder.

"Excelente" foi o adjetivo escolhido pela doutora e bióloga marinha Raquel Neves para descrever o Praia Circular. "A gente sabe que esse tipo de resíduo, que vai desde o canudinho, saco plástico, copos, pratos e talheres descartáveis, garrafinhas, é extremamente complicado em termos de gestão de resíduo", explicou Raquel. A doutora elogiou também a escolha da Praia de Copacabana como piloto, ainda mais após a quantidade de lixo encontrado pela Comlurb deixada depois da festa de Réveillon.