Polícia Civil prende miliciano do grupo de Zinho em Cosmos, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Polícia Civil prende miliciano do grupo de Zinho em Cosmos, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 02/01/2023 20:50 | Atualizado 02/01/2023 20:56

Jackson Douglas de Araújo do Amaral, o 'PQD', foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), nesta segunda-feira (2), em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Na véspera de Natal (24), um dos braços direitos do miliciano,

Rio - A milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o 'Zinho', sofreu a segunda perda em pouco mais de uma semana., o 'PQD', foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), nesta segunda-feira (2), em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Na véspera de Natal (24), um dos braços direitos do miliciano, Jhony Alexandre de Souza Silva, conhecido como 'Jhon Jhon', também foi capturado pela Polícia Civil

Jackson e outros integrantes do grupo paramilitar são investigados por homicídios praticados nos bairros de Santa Cruz e Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. 'PQD' foi encontrado em casa após denúncias anônimas. Ao ser abordado, ele confirmou que estava com armas e um veículo clonado.



Com o criminoso, foram encontrados um fuzil, uma pistola, carregadores, munições, um simulacro de fuzil, uma camisa da Polícia Civil, um emblema do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar e o carro clonado.



Após pesquisas em bancos de dados, os policiais confirmaram que o automóvel havia sido roubado na circunscrição da 41ª DP (Tanque). O miliciano foi conduzido à sede da DHC, onde foi autuado em flagrante por receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Quem é Zinho

Zinho lidera a milícia conhecida como Liga da Justiça desde a morte do seu irmão, o traficante Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho de 2021 Divulgação





O grupo liderado pelo miliciano ainda é suspeito de



Em 2015, 'Zinho' chegou a ser preso pela Polícia Civil acompanhado por dois seguranças, um deles policial militar. No entanto, o miliciano acabou liberado no Plantão Judiciário. Na época, ele era apenas responsável pelo 'negócio', enquanto seu outro irmão Carlos Alexandre da Silva Braga, o 'Carlinhos Três Pontes', comandava a milícia. Mas em 2017, com a morte de Carlos, 'Ecko' assumiu o posto. Apenas em 2021 que 'Zinho' substituiu o comando. Luis Antônio da Silva Braga, o 'Zinho', lidera a milícia conhecida como Liga da Justiça desde a morte do seu irmão, o traficante Wellington da Silva Braga, o 'Ecko', em junho de 2021. Ele domina a área de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Paciência e regiões da Baixada Fluminense.O grupo liderado pelo miliciano ainda é suspeito de matar o ex-vereador Jerominho , que também era integrante da milícia Liga da Justiça. Ele foi morto após ser alvejado por dois tiros de fuzil na Estrada Guandu Sapé, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, no dia 4 de agosto.Em 2015, 'Zinho' chegou a ser preso pela Polícia Civil acompanhado por dois seguranças, um deles policial militar. No entanto, o miliciano acabou liberado no Plantão Judiciário. Na época, ele era apenas responsável pelo 'negócio', enquanto seu outro irmão Carlos Alexandre da Silva Braga, o 'Carlinhos Três Pontes', comandava a milícia. Mas em 2017, com a morte de Carlos, 'Ecko' assumiu o posto. Apenas em 2021 que 'Zinho' substituiu o comando.