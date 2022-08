Jerominho era vereador do Rio quando foi indiciado pela CPI das Milícias - Reprodução

Jerominho era vereador do Rio quando foi indiciado pela CPI das MilíciasReprodução

Publicado 04/08/2022 18:19

Rio - O ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como "Jerominho", morreu, nesta quinta-feira (4), após ser alvejado por dois tiros de fuzil na Estrada Guandu Sapé, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Ele foi atingido na barriga e na perna, recebeu socorro e foi levado para o hospital Oeste D'Or. A morte foi confirmada pela Polícia Militar.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou também que um segundo homem, identificado como Maurício Raul Attalah, cunhado de Jerominho, foi atingido na ação e levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, onde está em estado grave. De acordo com a corporação, o policiamento foi intensificado na região da ação e em diversos pontos da Zona Oeste da Cidade do Rio, reduto eleitoral do ex-parlamentar.



A reportagem entrou em contato com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que confirmou que assumiu as investigações.

Quem foi Jerominho?

Integrante do grupo miliciano Liga da Justiça, que atuava no Batan, comunidade da Zona Oeste do Rio, Jerominho foi vereador pela cidade do Rio de Janeiro e é irmão de outro integrante da milícia, o ex-deputado estadual Natalino Guimarães.

Jerominho é acusado também de extorsão contra motorista de vans e de ser mandante da morte de um deles, em 2005.

Sua filha, a ex-vereadora Carminha Jerominho, também foi presa por usar a milícia para coagir eleitores da Zona Oeste. Ela foi eleita, em 2008, quando estava presa. Nas últimas eleições, Carminha não se elegeu vereadora e fez cerca de 4 mil votos.